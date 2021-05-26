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Denizli’de yarın 2 mahallede su kesintisi yapılacak

İHA

Denizli’de yarın 2 mahallede su kesintisi yapılacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü'nün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle Karaman ve Merkezefendi Mahallesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün 27 Mayıs 2021 Perşembe günü içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeni ile 09.00 ile 19.00 saatleri arasında Karaman ve Merkezefendi Mahallesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Yapılan açıklama kapsamında vatandaşların kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceği belirtildi.

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