Çölyak hastaları için proje çalışmaları sürüyor Glütensiz Park Kafe’de çalışmalar devam ediyor

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, seçimler öncesinde verdiği sözlerden birini daha tuttuğu Glütensiz Park Kafe’de çalışmalar aralıksız devam ediyor. Başkan Örki, “Çölyak hastaları ve glütensiz beslenmek isteyen vatandaşlar için büyük öneme sahip projemizde çalışmalarımızda sona yaklaştık” dedi.



Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 2019 yerel seçimlerinden önce açıkladığı projeleri birer birer hayata geçirmeye devam ediyor. Bu projelerden biri olan glütensiz park kafede çalışmalar başlamıştı. Kınıklı mahallesi 6005 sokaktaki Şehit Munise Özcan Caddesi üzerinde inşası devam eden Pamukkale Belediyesi Glütensiz Park Kafe, bodrum + zeminden oluşacak. 140 metrekare kapalı alana sahip olan binanın önünde 50 metrekarelik açık oturma alanı da bulunacak. Depo, mutfak hazırlık ve pişirme alanı, satış reyonu ve kafeteryadan oluşacak park kafede çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bodrum ve zemin kattaki imalat beton çalışmaları tamamlanırken, diğer çalışmalara geçildi. Pamukkale Belediyesi Glütensiz Park Kafe’de Çölyak hastalığı ile mücadele edenlerin ihtiyaç duyduğu ekmek, makarna, bisküvi, kek ve benzeri ürünlerin üretimi yapılarak daha kolay ve ucuz bir şekilde ürünlere ulaşımı sağlanacak. Sadece çölyak hastalığı değil down sendromu, otizm, guatr hastaları ile glütensiz beslenmek isteyenlerde bu kafeden faydalanabilecek. Yine aynı yerde glütensiz ürünlerin hazırlanması konusunda çölyak hastalarına destek sağlanacak. Farklı illerde de uygulanan glütensiz kafe projesi Denizli’de ilk kez Pamukkale Belediyesi tarafından hayata geçirilmiş olacak.



“Önümüzdeki aylarda projemizi hizmete sunmayı amaçlıyoruz”

Seçimlerden önce bu konuda projelerini hazırladıklarını ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Çölyak hastaları maalesef hastalığı gereği her gıdayı tüketemiyor ve bu konuda sıkıntılar yaşıyor. Biz de çölyak hastalarının bu hassasiyetlerine dikkat ederek onların yaşamlarını kolaylaştırmak için Pamukkale Belediyesi olarak ilçemizde Glütensiz Park Kafe'nin projesini hazırladık. Kısa sürede inşaat çalışmalarına başladık. Projede belli bir noktaya gelindi. Önümüzdeki aylarda projemizi hizmete sunmayı amaçlıyoruz. Bu kafemizde glüten içermeyen ve çölyak hastalarının gönül rahatlığıyla tüketebileceği ürünler yer alacak. Bu kafemiz tüm halkımızın hizmetinde de olacak. Bu proje ile seçimlerden önce yapmayı planladığımız projelerden birini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşamış olacağız. Glütensiz Park Kafemiz şimdiden hayırlı olsun" dedi.

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