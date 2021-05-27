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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tüm ticari işletmelere yüzde 90 su indirimi

İHA

Tüm ticari işletmelere yüzde 90 su indirimi

Korona virüs nedeniyle esnafa yönelik desteklerini sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki tüm ticari abonelerin içme suyu ve atık su ücretlerinde yüzde 90 oranında indirime gideceğini belirtti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan 10 bin 000 esnafa 1500'er TL hibe desteği veren Denizli Büyükşehir Belediyesinden bir müjde daha geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda kent genelindeki tüm ticari abonelerin Haziran Temmuz AğustosEylül aylarında içme suyu ve atıksu ücretlerinde yüzde 90 oranında indirime gidecek. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ticari abonelerinin içme suyu ücretlerinde yapacakları indirimin müjdesini Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Mayıs Ayı Genel Kurul Toplantısı'nda verdi. Tüm dünyada 1 yılı aşkın süredir salgın yaşandığını kaydeden Başkan Zolan, burada en çok esnafın olumsuz etkilendiğini söyledi. Ticari abonelerin su ücretlerinde yapacakları indirimin kapanma dönemlerinde çok fazla etkili olamayacağını ifade eden Başkan Zolan, aşılanmaların arttığı ve kapanmaların sona yaklaştığı dönemde böyle bir karar alma noktasına geldiklerini belirtti.

"En düşük tarife için gayret gösterdik"
Başkan Zolan salgının kısa sürede bitmesini dilediğini belirterek, "Kapalı olan kahvehanenin, restoranın su ücreti ile ilgili düzenleme yapmamız anlamsız olurdu. Bu mantık çerçevesinde artık yaz geldi ve aşılamalar da belirli bir noktaya geldi. İnşallah salgın azalır ve tüm işletmelerimiz yakın zamanda açılır. Burada hiçbir ayrım yapmaksızın abone tipi ticari olan tüm işletmelerimize en düşük tarife için gayret gösterdik. Hiç almama gibi bir durum kanunen söz konusu olmadığı için en düşük tarifeyi seçtik. Şu anki mevcut tarifeye göre yüzde 90 oranında bir indirim söz konusu ve 4 ay geçerli olacak. Pandemi sıkıntıları devam ettiğinde Meclisimiz tekrar bunu değerlendirebilir. İnşallah 4 ay içerisinde salgın tamamen biter ve tüm esnafımız rahat eder" dedi.

"İndirimden tüm işletmelerimiz yararlanacak"
Salgından etkilenen bazı meslek gruplarına yönelik verdikleri bin 500 TL hibe desteği hatırlatan Başkan Zolan, "Su ücretleri ile ilgili indirimden tüm işletmelerimiz yararlanacak. 19 ilçemizde bulunan tüm ticari abonelere indirimli tarife uygulanacak. Bu şekilde bir nebze de olsa pandeminin olumsuz etkilerini gidermek anlamında katkı sağlamış oluruz diye düşünüyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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