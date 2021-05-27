Uyuşturucuyu imha etmek üzereyken yakalandı Kocabaş’ta madde ticareti yapan şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli’nin Kocabaş Mahallesinde bir kişinin madde sattığı bilgisini alan jandarma ekipleri baskın yaptı. Baskında kapı balyozla kırılarak içeri girilirken, şüpheli maddeyi imha etmek üzereyken yakalandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan araştırmalar neticesinde hakkında 14 suç kaydı olan 51 yaşındaki Yıldıray A.’nin Kocabaş ilçesinde madde ticareti yaptığı bilgisini aldı. Uyuşturucudan temizlenen ve huzurlu bir yaşam alanı haline gelen Kocabaş mahallesinde ekipler titiz çalışma sonucu şüphelinin bulunduğu yeri tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu Yıldıray A.’nın evine şafak operasyonu gerçekleştirildi. Baskında kapıyı açmamakta direnen şüphelinin evine kapı kırılarak girilirken, Yıldıray A. maddeleri imha etmek üzereyken kıskıvrak yakalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.