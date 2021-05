Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nden İsrail'e 'Filistin' tepkisi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ Büyükşehir Belediye Meclisi, Filistin'e yönelik saldırılarda bulunan İsrail'i kınayan ortak bildiriye imza attı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Türkiye Cumhuriyeti olarak bu güçlü yürüyüşümüz devam ettiği sürece ezilen insanlarımızın, kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı'nın ilk birleşimi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda, İsrail´in Doğu Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze'de Filistinlilere yönelik düzenlediği saldırılara bir an önce son verip uluslararası kurumlar nezdinde hesap vermesini, Filistin halkının meşru, özgürlük, adalet, hukuk talepleri ile bağımsızlık mücadelesinin sonuna dek desteklenmesi hususuna ilişkin AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti grup başkan vekillerinin ortak yazılı önergesi gündeme alındı. Önergenin okunmasının ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, son yıllarda dünyanın birçok bölgesinde insani dramlar yaşandığını söyledi. Başkan Zolan, "Geriye dönüp baktığımızda dünyanın neresinde bir mazlum varsa Türkiye Cumhuriyeti ve başta Cumhurbaşkanımız, ilgili kurumlar orada olmuştur. Zulmedenlerin karşısında ve mazlumların yanında durmuştur" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti Grup Başkan vekillerinin ortak yazılı önergesinde şu ifadeler kullanıldı:

"Üç semavi dine sahip insanların kutsal saydığı, barışın ve esenliğin simgesi, insanlığın ortak hazinesi, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'da, İsrail'in yıllardır sürdürdüğü alçakça saldırıları tüm dünyanın gözü önünde yeniden cereyan etmeye devam ediyor. İsrail, her Ramazan-ı Şerif ayında olduğu gibi bu sene de Kudüs'te yaşamakta olan sivil ve savunmasız Filistinli Müslüman kardeşlerimize yönelik şiddet, baskıcı politikaları ve ibadet özgürlüğünü engellemeye yönelik girişimlerini artırarak sürdürmüş ve savaşçı politikaları ile dünya barışının en büyük düşmanı olduğunu bir kez daha ilan etmiştir. Kutsal mekân Mescid-i Aksa ve çevresinde, gaz, plastik, gerçek mermi, misket ve ses bombalarının yanı sıra tankları, savaş uçakları ile alçakça saldırılarda bulunan İsrail, başta masum bebek ve çocuklar olmak üzere çok sayıda çaresiz, silahsız Filistinlinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. Bu açıkça katliam ve başlangıcından bugüne bir savaş suçudur. Filistin topraklarında yaşanan bu zulme gözlerini kapayan başta ABD, AB ülkeleri olmak üzere yaşananlara sessiz kalan ülkeler ve sivil toplum kuruluşları can veren tüm masum bebek, çocuk ve sivil Filistin halkına yapılan katliamın ortaklarıdır. Savaş suçu işleyen İsrail'i şiddetle kınıyor bir an önce saldırılarına son verip uluslararası kurumlar nezdinde hesap vermesini diliyor, kardeş Filistin halkının meşru özgürlük, adalet, hukuk talepleri ile bağımsızlık mücadelesini sonuna dek destekliyoruz."DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2021-05-27 14:40:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.