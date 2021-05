Kosova Başkonsolosu Novoberdaliu'dan Denizli Büyükşehire ziyaret

Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci ile görüştü. Denizli hakkında bilgiler veren Değirmenci; “Denizli ihracatı seven bir şehir, sanayisi, ticareti, turizmi ve tarımı ile ülkemizin önde gelen şehirlerinden biridir” dedi.





Bir dizi ziyaret ve program için Denizli’ye gelen Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu, Denizli Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Ziyarete, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu katıldı. Başkonsolos Suzan Novoberdaliu, Kosova Cumhuriyeti hakkında bilgi vererek, her iki devlet arasında tarihsel güçlü bağların olduğuna dikkat çekti. Önümüzdeki süreçte de sanayi, ticaret, turizm başta olmak üzere birçok noktada ortak işbirliklerine gitmeyi arzu ettiklerini dile getiren Novoberdaliu, kabul dolayısıyla Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci’ye teşekkür etti. Ziyaretten dolayı mutluluk duyduğunu ifade den Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci; "Kosova Cumhuriyeti ile yüzlerce yıllık tarihi bir birlikteliğimiz var. Günümüzde de bu tarihi birlikteliği dostluk ve kardeşlik anlamında da sürdürmeye gayret ediyoruz. Bu birliktelik, kardeşliğimiz güçlenerek devam etsin" dedi.



"Kardeşliğimiz güçlenerek devam etsin

Denizli hakkında bilgiler veren Değirmenci; "Denizli ihracatı seven bir şehir, sanayisi, ticareti, turizmi ve tarımı ile ülkemizin önde gelen şehirlerinden biridir. Yıllık 4 milyar dolar ihracat yapan bir şehiriz. Türkiye’de en fazla turist gelen beşinci şehiriz. Turizm çeşitliliği anlamında gayet zenginiz ve Pamukkale ve Laodikya başta olmak üzere 19 antik kentimiz var. Yayla, kayak ve termal turizmi olmak üzere çeşitliliğimiz var. Tarım anlamında da pek çok meyveyi Türkiye’de en çok yetiştiren şehirlerin biriyiz. Eminim ki bu ziyaretler karşılıklı işbirliği, yatırımlara ve daha da önemlisi kardeşliğimizin ve dostluğumuzun pekişmesine vesile olacaktır" diye konuştu.

