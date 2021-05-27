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Otomobil traktöre bağlı tarım aletine çarptı: 5 yaralı Otomobil sürücüsü traktördeki tarım aletine çarptı, devrilince sıkıştı

İHA

Otomobil traktöre bağlı tarım aletine çarptı: 5 yaralı Otomobil sürücüsü traktördeki tarım aletine çarptı, devrilince sıkıştı

Denizli’nin Çivril ilçesinde otomobilin traktöre çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Çivril ilçesi Yassıhöyük Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ÇivrilDenizli Karayolu üzerinde seyir halinde olan sürücü İbrahim A. idaresindeki 20 ABT 475 plakalı traktörün arkasında bulunan tarım aletine, aynı istikamette ilerleyen sürücü Yaren Y., hakimiyetindeki 20 YY 150 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde traktördeki tarım aletine çarptı. Meydana gelen trafik kazasında traktör ile tarım aleti otomobilin üzerinde devrildi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan sürücü traktör sürücüsü Yaren Y’yi kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından otomobil sürücüsü Yaren Y. yaralı olarak ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Otomobilde yolcu konumunda bulunan Hanife G., Faika Ö. ve Zarife S., ile traktör sürücüsü İbrahim A’da ambulanslarla yaralı olarak Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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