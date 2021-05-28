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Cenk Gönen Denizlispor'dan ayrıldı 

DHA

Cenk Gönen Denizlispor'dan ayrıldı 


Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - Süper Lig'den düşen Denizlispor'da kaleci Cenk Gönen alacaklarını gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı feshetti. Gelecek sezon TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Denizlispor´da 16'ncı ayrılık gerçekleşti. Kadrosu büyük ölçüde dağılan yeşil-siyahlılarda Türkiye Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çeken kaleci Cenk, alacaklarının belirlenen sürede ödenmemesi nedeniyle serbest kalma hakkı kazanıp sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı.
Bu sezon Denizlispor ile 16 maça çıkan 33 yaşındaki file bekçisi, kalesinde 25 gol gördü. 
Denizlispor'da daha önce Ayman Ben Mohamed, Sakıb Aytaç, Kubilay Aktaş, Mix Diskerud, Hasan Ayaroğlu, Hadi Sacko, Ahmed Yasin, Mathieu Dossevi, Ali Yavuz Kol, Hugo Rodallega, Mustafa Yumlu, Sagal, Recep Niyaz, Muris Mesanovic ve Marvin Bakalorz kulüple yollarını ayırmıştı.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
2021-05-28 15:34:16

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