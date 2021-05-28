Pamukkale’de GEKA ile ortak iklim planı eğitimi yapıldı

Pamukkale Belediyesi, kuraklığın etkili olduğu bugünlerde “Yerel İklim Planı Hazırlanması” konusunda eğitim düzenledi. Belediyenin GEKA ile düzenlediği eğitimle personellerin bilgilendirileceğini belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “İklim konusunda yapılacak her türlü çalışmayı desteklemeye hazırız” dedi.



Dünya ve ülkemiz kuraklıkla mücadele ederken Pamukkale Belediyesi, bu konuda önemli bir eğitime imza attı. Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın 2020 yılı teknik destek programı kapsamında Pamukkale Belediyesi’nde “Yerel İklim Planı Hazırlanması İçin Kurumsal Kapasite Gelişimi ve Danışmanlığı” adıyla eğitim düzenlendi. 3 gün süren eğitime Pamukkale Belediyesi’nden konuyla ilgili personeller katıldı. İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Damla Özekan tarafından verilen eğitimle dünya ve Türkiye’deki iklim değişiklikleri ve bunun etkileri ve yapılması gerekenler anlatıldı. Konuyla ilgili bilgiler veren Dr. Özekan, “Bu eğitimle iklim değişikliği nedir? İklim değişikliğinin etkileri, şehirlerdeki önemi ve özellikle kentlerdeki etkileri nelerdir? gibi konuları katılımcılara vermiş olacağız. Bunun yanında bu konuda ülkemizde yapılan çalışmalar ve bunların etkilerini irdeleyeceğiz” dedi.



“Yapılacak özel çalışmayla Pamukkale'mize özgü sera gazı envanteri çıkarılacak”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, dünyanın iklim değişikliğinin etkisinde olduğunu ifade ederek, “Belediyemiz GEKA ile ortaklaşa olarak düzenlediği eğitimle yerel bazda iklim değişikliği konusunda nelerin yapılabileceğini ilgili personellerimiz bilgilenecek. Yapılacak özel çalışmayla Pamukkale'mize özgü sera gazı envanteri çıkarılacak. Bu veriler ışığında da ilçemizde uygulanması gereken iklim planı hazırlanacak ve gelecek yıllarda bunun uygulanması sağlanacak. Pamukkale Belediyesi olarak her konuda olduğu gibi iklim değişikliği konusunu da önemsiyoruz” dedi.

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