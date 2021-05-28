Dolandırıldığını, jandarma düğün takılarını getirince anladı (2)



'BİRAZDAN ÇIKACAĞIM' DEDİ, TUTUKLANDI

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde telefonla aradıkları G.A.'yı kendilerini sivil polis olarak tanıtıp 160 bin lira değerindeki altın ve değerli eşyalarını alarak dolandıran 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden, dolandırıcılık çetesinin lideri olduğu belirtilen Naim Çetin, sevk sırasında kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Bizim de ailemiz var. Anamız, bacımız var. Dolandırıcılık falan yapmadım. Birazdan da çıkacağım zaten" dedi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Naim Çetin ve Ruhi Sayar tutuklanırken, Adem C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2021-05-28 17:26:02



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