Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 14 kişi tutuklandı



Ramazan ÇETİNDeniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 1'i kadın 14 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çarşamba günü, Kale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 6 aylık fiziki ve teknik takibin ardından Pamukkale, Merkezefendi, Kale, Beyağaç ve Tavas ilçelerinde 19 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 479 gram metamfetamin, 150 gram esrar, 108 gram reçine esrar, 3 uyuşturucu hap, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Eğitimli köpekler 'Manşet' ve 'Arteon'un da kullanıldığı aramalarda, ele geçirilen bir miktar uyuşturucu evdeki koltuğun içinde ve bahçedeki çöp kutusunda bulundu.

Şüphelilerden birinin evinin çevresine çok sayıda güvenlik kamerası yerleştirdiği ve olası operasyonlara karşı önlem aldığı belirtildi.

Gözaltına alınan Fatma T., Orçun K., Ümit Ç., Ali Mutlu Ç., Göhan Ç., Durmuş Ali Y., Çağdaş Y., Murat S., Durmuş Alparslan A, İsmail U., Uğur S., Nurettin S., Omar S., İbrahim A. sorgularının ardından dün adliyeye sevk edildi. 1'i kadın 14 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİNDeniz TOKAT

2021-05-29 11:31:48



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