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Deski 2020 yılı faaliyet raporu onaylandı Başkan Osman Zolan: “Millete hizmet etmek, dünyada yapılabilecek en güzel iş”

İHA

Deski 2020 yılı faaliyet raporu onaylandı Başkan Osman Zolan: “Millete hizmet etmek, dünyada yapılabilecek en güzel iş”

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü'nün 2020 yılı Faaliyet Raporu onaylandı. “2020 yılında döşedikleri altyapı hattının Denizli’den Ankara’ya kadar ulaştığına dikkati çeken Başkan Osman Zolan, “Millete hizmet etmek bu dünyada yapılabilecek en güzel iştir” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi, Mayıs ayı oturumunun 2. birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda, Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü'nün 2020 yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. Büyükşehir DESKİ’nin 2020 yılında yaptığı yatırımları anlatan kısa film ile başlayan toplantıda Başkan Zolan 2014’den bu yana yapılan çalışmaları anlattı. Başkan Zolan, “Büyükşehir DESKİ, kuruluşundan 2020 yılı sonuna dek 3 bin 830 km içme suyu hattı, 2 bin 32 km kanalizasyon hattı, 323 km yağmur suyu hattı olmak üzere toplam 6 bin 185 km‘lik hat inşa etmiştir. İçerisinden araba geçen dev yağmur suyu hatları inşa ettik. Bir Büyükşehir Belediye Başkanı içerisinden yürünebilen, araba geçebilecek çapta yağmur suyu hatları yapmalıdır” dedi.

Denizli’den Ankara’ya altyapı
Büyükşehir DESKİ 2020 yılı Faaliyet Raporu'nun detayları hakkında bilgi veren Başkan Zolan, “Millete hizmet etmek bu dünyada yapılabilecek en güzel iş. O da bize nasip oldu çok şükür. 7 yılda 75 adet içme suyu deposu yaptık. İçme suyu sondajlarımızı yaptık, 12 tane atık su arıtma tesisini tamamlayıp, hizmete aldık. Bunlar büyük ve maliyetli yatırımlardır” diye konuştu. 2020 yılında Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin pandemi ve olumsuzluklara rağmen durmadan çalıştığını belirten Başkan Zolan, “2020 yılında 251 km içme suyu hattı, 163 km kanalizasyon hattı, 35 km yağmur suyu hattı olmak üzere toplam 450 kilometre hat inşa ettik. Denizli’den Ankara’ya kadar kazıyor, boruları döşüyor, üzerini kapatıyorsunuz, hem de insanların yaşadığı bir yerde. Ayrıca 3 tane atık su arıtma tesisi yaptık, 28 tane sondaj gerçekleştirdik” dedi.

“Akbaş Barajı, Denizli için çok önemli bir yatırım”
Denizli’nin tarımsal ve içme suyu ihtiyacını karşılamak için 2017 yılında tamamlanan Akbaş Barajı’nın içme suyu iletim hattı ile içme suyu arıtma tesisinin son durumu hakkında meclis üyelerine bilgi veren Başkan Zolan, “Akbaş Barajı, Devlet Su İşleri ile yapılan protokol çerçevesinde Denizlimize tanınan bir imkan ve yatırımdır. 24,5 milyon metreküp su kapasitesi var” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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