Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Çivril Belediyesi ile protokol yeniledi

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Çivril Belediyesi ile her yıl imzaladığı sağlık protokolünü bu yıl da yeniledi. İmzalanan protokolle belediye çalışanları ve birinci derece akrabaları olan anne, baba, eş ile çocukları muayene ve tetkiklerde geçerli indirimlerden faydalanabilecek.





Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Çivril Belediyesi ile imzaladığı protokolle 2021 yılı Mayıs ayından itibaren bir yıl geçerli olacak. Söz konusu indirim protokolünün her iki tarafa da hayırlı olmasını dileyen Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural; “Cerrahi Hastanesi sevdiğimiz ve sağlık hizmeti için tercih ettiğimiz bir hastane. Söz konusu protokol ile çalışanlarımız ve birinci derecedeki yakınları indirimli sağlık hizmeti alabilecekler. Bu imkânı sağlayan hastane yönetimine hem ilgili yaklaşımları hem de ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.



Özel Denizli Cerrahi Hastanesi adına Başkan Vural'ı Kurumsal İletişim ve Pazarlama ekibi ziyaret etti. Çivril Belediyesi ve Özel Denizli Cerrahi Hastanesi söz konusu protokolü resmi sosyal medya hesaplarından ve kurumsal internet siteleri üzerinden duyurdu.

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