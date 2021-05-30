Ne sansar, nede hırsız, hiç kimse onu tavuk koleksiyonu inadından vazgeçiremedi

Sekiz yıl önce tavuk koleksiyonu yapmaya başlayan Mazlum Ongun’un kümesine önce sansar girdi, tavuklarının büyük bölümünü öldürdü. Tekrar tavuk koleksiyonu hazırlayan Ongun’un kümesine giren hırsızlar tavuklarını çaldı. İnadından vazgeçmeyen Ongun, yeniden tavuk koleksiyonu yapmaya başladı.



Denizli’de tavuk koleksiyoncusu Mazlum Ongun, sekiz yıl önce ilk tavuk koleksiyonunu yaptığında kümesine giren sansar tavuklarının büyük bölümünü telef etti. Tavuk koleksiyonu inadından vaz geçmeyen Ongun, tekrar koleksiyon oluşturduğunda bu kez de kümesine giren hırsız tavuklarını çaldı. Yaşanan tüm aksiliklere rağmen tavuk koleksiyonu inadından vaz geçmeyen Ongun, Pamukkale ilçesine bağlı Anafartalar Mahallesi’ndeki evinin bahçesinde Türkiye’nin farklı illerinden getirttiği döllü yumurtalardan civciv çıkartarak tekrar koleksiyon hazırlamaya başladı. Sekiz yıl önce kayınvalidesinin beslediği tavuklardan kurk olanların altına yumurta koyarak civciv çıkarttığını ve tavuk merakının başladığını anlatan Ongun, çok güvendiği arkadaşına inat daha iyisini yapmak için koleksiyonu arttırdığını belirtti.



“Türkiye’nin çeşitli yerlerinden yumurta getirerek hobimi genişlettim”

Elinde bir çok cins tavuk olduğunu ve korumak için önlemler aldığını belirten Ongun, “Sekiz yıl önce kendi kayınvalidem besliyordu. Bende merak ettim ve tavuğun altına 10 tane yumurta koydum. Çıkan yumurtaları kayınvalidem ile beraber besledik ve büyülttük. Çok güvendiğim arkadaşımı gösterdim büyüdükleri zaman ve sonra istemedi. Bende ona istinaden daha iyisini yapabilmek için tavukların nerede daha iyisi olur diye koleksiyona başladım. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden yumurta getirerek hobimi genişlettim. Koleksiyonumu tamamladıktan sonra hırsızlar gelerek tavuklarımı çaldı. Bende inat ettim ve tekrar başladım. Büyülttüm ve tekrar koleksiyonu yaptığımda sansar tavuklarımı tekrar ortadan kaldırdı. Onları önlemek amacıyla köpek bağladım. 6 ile 7 yıl aradan sonra hem bu iş hayatının stresinden kurtulmak hem de bu pandemi sürecinde iyi gelir diye başladım. Layt Brahma Layt Sussex, porselen Ligorin, Pleymut ve Denizli cinleri var. Yumurta cinslerine göre 5 TL ile 50 TL arasında satılıyor” dedi.

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