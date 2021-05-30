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Honaz kirazı üreticinin yüzünü güldürdü

DHA

Honaz kirazı üreticinin yüzünü güldürdü


Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de coğrafi işaret olarak tescillenen 'Honaz kirazının hasadına başlandı. Kalın kabuğu ve lezzeti sayesinde Avrupa ve İskandinav ülkelerinin sofralarını süsleyen Honaz kirazında, bu yıl yaşanan rekolte artışı, üreticilerin yüzünü güldürdü.
Honaz'da, lezzeti ve kalın kabuğu nedeniyle tercih edilen ve coğrafi işaret olarak tescillenen Honaz kirazı için çiftçiler yoğun bir hasat dönemine girdi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte kiraz bahçelerine giden üreticiler, olgunlaşan kirazları toplama başladı. Yaklaşık 15 bin dönüm arazi üzerinde üretimi yapılan kirazın fiyatı ve kalitesi üreticiyi memnun etti.
Mevsim şartlarının elverişli gitmesi nedeniyle, Napolyon kirazı olarak da bilinen 'A 900' cinsi kiraz üretiminde geçmiş yıllara oranla yüzde 20'lik bir artış yaşandı. Kalitesine göre kilosu 4045 lira arasında alıcı bulan Honaz kirazı, iç piyasada tüketilmesinin yanı sıra Almanya, Hollanda, Norveç, Danimarka, İsveç gibi Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.
ÜRETİCİ REKOLTE VE FİYATTAN MEMNUN
Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, üreticilerin rekolte ve fiyattan memnun olduğunu belirtti. Honaz'da kiraz üreten yaklaşık 1300 çiftçinin bulunduğunu dile getiren Yelek, "Bu yıl 15-16 bin ton rekolte bekliyoruz. Rekoltemiz geçen yıla göre daha iyi. Geçen yıl yaklaşık 12 bin ton civarındaydı. Kiraz bu yıl yüz güldürdü. Kirazımızın kilosu kalitesine göre 40-45 liradan alıcı buluyor. Kirazımız kalın kabuğu ve lezzetli olması nedeniyle talep görüyor. Coğrafi işaret almasının ardından Honaz kirazı, markalaşarak gelecek yıla damgasını vuracak" dedi.
ÜRETİCİLER MEMNUN
Kiraz üreticisi Mehmet Tıraş, bu yıl fiyatların çiftçileri memnun ettiğini belirterek, "Geçen yıla oranla ürünümüz daha kaliteli. Rekolte de yüksek. Kiraz toplamak biraz meşakkatli bir iş. Bu yıl fiyatlarımız iyi. Memnunuz" dedi.
Bahçesinde kalitesine göre kirazlarını ayıklayan Havva Tıraş ise, "Saat 06.30'da çalışmaya başlıyoruz. Saat 17.00'ye kadar kiraz topluyoruz. Kiraz toplamak zor. 'Cambaz' adını verdiğimiz 3 ayaklı merdivene tırmanarak kirazları hasat ediyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Denizli / Honaz Deniz TOKAT
2021-05-30 18:10:28

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