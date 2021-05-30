Ahşap evde yangın çıktı, yanındaki 1'i koruma altında 2 ev daha yandı



Türkay ARKADAŞ / BABADAĞ (Denizli), (DHA) DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangın, yanındaki 2 eve daha sıçradı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yanan 3 evden 1'inin koruma altındaki yapılardan olduğu öğrenildi.

Yangın, bugün saat 08.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Düvenönü mevkiinde meydana geldi. Mustafa Işık'a ait boş ahşap evin çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler evin bitişiğindeki Muharrem Girgin ile Ahmet Demirci'ye ait tek katlı müstakil evlere de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Evin çatısından yükselen alevler paniğe neden oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Sarayköy ve Babadağ ekipleri müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında, 3 ev hasar görürken, Ahmet Demirci'yi ait evin yaklaşık 100 yıllık tarihi nedeniyle koruma altında olduğu öğrenildi. Polisin yangınla ilgili soruşturması sürerken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Babadağ Türkay ARKADAŞ

2021-05-30 18:17:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.