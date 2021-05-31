Muhtar mahalleyi kameralarla donattı

Denizli’nin Çameli ilçesinde hırsızlık olaylarından bunalan Yumrutaş Mahallesi Muhtarı Uğur Sökmen, bölgeye güvenlik kamera sistemi kurdurdu.



Çameli’de daha önce hırsızlık ve kazaların yaşandığı Yumrutaş Mahallesi Muhtarı Uğur Sökmen, mahallelinin desteğiyle bölgeye güvenlik kamera sistemi kurdurdu. Muhtar Uğur Sökmen öncülüğünde verilen karara 96 hanenin bulunduğu mahalleli destek verdi. Yaz aylarında nüfusun artması ile birlikte yaşanan hırsızlık olaylarının tekrar yaşanmaması için 96 haneden toplanan para ile mahallenin girişçıkışı ve belirli yerlerine 6 kamera yerleştirildi. Muhtar Sözkesen evinde izlenebileceği merkez oluşturuldu.



Tüm mahalleyi 24 saat 6 kamerayla izleyen Muhtar Sökmen, “Hırsızlık olaylarına karşı çareyi mahalleye kameralar yerleştirdik. Yaz aylarında nüfusun artması ile hırsızlık olaylarının önüne geçmek istedik. Bu yüzden çareyi mahalleye kameralar yerleştirmekte bulduk. Biz de mahalleye daha güvenli hale getirmek için güvenlik kameraları kurmaya karar verdik. Mahallenin önemli noktalarına kamera yerleştirdik. Giriş çıkışı ve mahalle meydanını izliyoruz. Belli bir maliyetle kurduğumuz sistemle hırsızlık olaylarının önüne geçmeyi planlıyoruz. Kameralarla halkın huzur ve güvenliğini daha iyi sağlamış olacağız'' dedi.

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