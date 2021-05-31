Kendine özgü aroması ve rengiyle ünlü Buldan çileğinde hasat başladı Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al: “Rakım itibariyle de bu bölgeye has bir çilek”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kendine özgü aroması ve rengiyle ünlü Buldan çileğinde hasat başladı Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al: “Rakım itibariyle de bu bölgeye has bir çilek”

İHA

Kendine özgü aroması ve rengiyle ünlü Buldan çileğinde hasat başladı Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al: “Rakım itibariyle de bu bölgeye has bir çilek”

Denizli’de kendine has aroması ve rengiyle bilinen ‘Buldan’ bölgesine ait organik çilek üretiminde hasat başladı. Kokusu ve rengi ile kendine has çilekler kasa kasa satılarak çiftçiye ve mevsimlik işçilere kazanç sağlıyor.
Buldan ilçesi Alandız Mahallesi bölgesinde kendine has, tadı ve aromasıyla halkın vazgeçilmezlerinden biri olan çilekte hasat başladı. Geçtiğimiz yıllara göre iklim değişikliği nedeniyle rekolte de düşüş meydana geldiği ve tarlalar da sulama imkanlarının değiştiği belirtildi. Sabah erken saatlerde çalışmaya başlayan mevsimlik işçiler çevre köylerden, geliyor. Günlük olarak toplanan çilekler alıcılara ulaştırılarak pazarda yerinin alması sağlanarak ekonomik kazanç elde ediyor. Çilekler geçen yıl kilogram tarladan 56 TL, tezgahta ise 1012 TL’ye satıldığı aktarıldı. Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, ilçede 2 bin dönüme yakın çilek üretim alanı olduğunu her yıl üreticinin 4050 civarında artış olduğunu ifade etti.

“Bu yıl ki şansızlığımız ülke genelindeki kuraklık sıkıntısıdır”
Buldan ilçesinde rakıma göre Alandız Mahallesinde çileğin kendine has tadının ve renginin olduğunu aktaran Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al; “Buldan’da 2 bin dönüme yakın çilek üretim alanımız var. Her geçen gün biraz daha arttırmaya, insanlarımızı teşvik etmeye çalışıyoruz. Bizim bulunduğumuz rakım itibariyle de bu bölgeye has bir çilek. Diğer bölgelerdeki çilekler ile bizim çileğimiz arasında fark var. Bizim çileğimiz çok iri olmaz, küçük yapılır pembe olur. Tat oranı ve nazikliği bölgenin coğrafi yapısından dolayı farklıdır. Üretim de geçen yıl ile bu yıl arasında pek bir fark göremiyoruz. Bu yıl ki şansızlığımız ülke genelindeki kuraklık sıkıntısıdır. Çilek ne soğuk havayı, aşırı sıcak havayı, yağmuru sevmiyor. Bizim alanımız açık alan. Hava sıcaklıklarının biraz yüksek olması nedeniyle verimde sıkıntı yaşıyoruz. Her geçen yıl üretici sayımız 4050 civarında artıyor” dedi.

“Bu yıl taban fiyatımızın 8 TL olmasını bekliyoruz”
Alandız Mahalle Muhtarı Erol Salman; “Kasım, Aralık ayına kadar ekim yapıyoruz. Mayıs’ın 20’si gibi hasadımız başlıyor. Temmuz ayının 15’i gibi bitiriyoruz. Dikim döneminde yerimizi hazırlıyoruz. Daha sonra fidelerimizi dikiyoruz. Dikimini de tamamladıktan sonra bahar aylarına kadar bir işlem görmüyor. Sadece doğal gübre kullanıyoruz. İşçi bulamazsak çevre iller ve ya köylerden işçi getirtiyoruz. Üretilen çilekler genelde Ankara, İzmir ve Denizli’ye gidiyor. Geçen yıl satış fiyatımız kilosu 5 ile 6 TL arasında değişti. Bu yıl taban fiyatımızın 8 TL olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uzman Klinik Psikolog Gülşah Özcan’dan ‘sınav kaygısı’ ile başa çıkmanın detayları LGS'ye 6 gün kala adaylara öneriler Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Psikolog Gülşah Özcan; “Sınav kaygısının ortaya çıkması çevresine bağlı olan bir dizi faktöre bağlıdır”
YEREL HABERLER Uzman Klinik Psikolog Gülşah Özcan’dan ‘sınav ...
Muhtar mahalleyi kameralarla donattı
YEREL HABERLER Muhtar mahalleyi kameralarla donattı
Ahşap evde yangın çıktı, yanındaki 1'i koruma altında 2 ev daha yandı
YEREL HABERLER Ahşap evde yangın çıktı, yanındaki 1'i koruma altında ...
Honaz kirazı üreticinin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Honaz kirazı üreticinin yüzünü güldürdü
Evi yakıp, apartmanın kapısını kilitledi; can pazarı yaşandı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Evi yakıp, apartmanın kapısını kilitledi; can pazarı ...
Evi yakıp, apartmanın kapısını kilitledi; can pazarı yaşandı
YEREL HABERLER Evi yakıp, apartmanın kapısını kilitledi; can pazarı ...
Evini yakan kadın apartmanı kilitleyerek kaçtı, içeridekiler son anda kurtarıldı Apartman sakinlerinden Volkan Erkek; “Dumandan dolayı inemedik, kapıyı kilitlemiş manyak kadın”
YEREL HABERLER Evini yakan kadın apartmanı kilitleyerek kaçtı, ...
Babadağ’da koruma altında bulunan tarihi ev küle döndü Sabah saatlerinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Babadağ’da koruma altında bulunan tarihi ev küle ...
Pamukkale’de atık jiletler geri dönüşüm için toplanıyor
YEREL HABERLER Pamukkale’de atık jiletler geri dönüşüm için ...
Ne sansar, nede hırsız, hiç kimse onu tavuk koleksiyonu inadından vazgeçiremedi
YEREL HABERLER Ne sansar, nede hırsız, hiç kimse onu tavuk ...
Kabızlık şikayetiyle gelen bebeğin mesanesinde taş çıktı
YEREL HABERLER Kabızlık şikayetiyle gelen bebeğin mesanesinde taş ...
Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Çivril Belediyesi ile protokol yeniledi
YEREL HABERLER Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Çivril Belediyesi ile ...
Kumar masasında polise yakalanan tansiyon hastası fenalaştı
YEREL HABERLER Kumar masasında polise yakalanan tansiyon hastası ...
Gençleri zehirleyen 14 uyuşturucu tacirinin tamamı tutuklandı
YEREL HABERLER Gençleri zehirleyen 14 uyuşturucu tacirinin tamamı ...
Çameli'ye doğalgaz müjdesi
YEREL HABERLER Çameli'ye doğalgaz müjdesi
Bakan Dönmez'den Denizli'de, doğalgaz bekleyenleri sevindiren açıklama
YEREL HABERLER Bakan Dönmez'den Denizli'de, doğalgaz bekleyenleri ...
Bakan Dönmez: “Denizli’de 290 santral enerji üretiyor” Bakan Dönmez, 19 ilçeye seyyar ünite güneş paneli sözü verdi Çardak OSB’ye doğalgaz müjdesi
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: “Denizli’de 290 santral enerji ...
Türkiye’nin en büyük nilüfer tarlasında şölen başladı 300 dönümlük alanı kaplayan nilüferlerin çiçek açmasıyla gölde eşsiz bir manzara oluştu Kuraklık nedeniyle nilüferlerin erken açtı, tekneciler turların daha erken başlamasını talep etti
YEREL HABERLER Türkiye’nin en büyük nilüfer tarlasında şölen ...
Bakan Dönmez, Denizli’den övgüyle bahsetti
YEREL HABERLER Bakan Dönmez, Denizli’den övgüyle bahsetti
Denizlispor'da Üstek'e 'Aday ol' baskısı
YEREL HABERLER Denizlispor'da Üstek'e 'Aday ol' baskısı
Deski 2020 yılı faaliyet raporu onaylandı Başkan Osman Zolan: “Millete hizmet etmek, dünyada yapılabilecek en güzel iş”
YEREL HABERLER Deski 2020 yılı faaliyet raporu onaylandı Başkan ...
Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 14 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 14 kişi ...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den Vali Atik'e ziyaret
YEREL HABERLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den Vali ...
Şafak operasyonuyla yakalanan 14 uyuşturucu taciri komandolar nezaretinde adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Şafak operasyonuyla yakalanan 14 uyuşturucu taciri ...