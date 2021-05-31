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Yuvalarından düşen kuş yavrularına anne şefkatinde bakım Denizli Büyükşehir Belediyesi vahşi doğaya şefkat elini uzattı Veteriner Hekim Elvan Alkaya; “Kuşlar, iyileştikten sonra doğal yaşam alanına bırakacağız”

İHA

Yuvalarından düşen kuş yavrularına anne şefkatinde bakım Denizli Büyükşehir Belediyesi vahşi doğaya şefkat elini uzattı Veteriner Hekim Elvan Alkaya; “Kuşlar, iyileştikten sonra doğal yaşam alanına bırakacağız”

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, yuvalarından düştükten sonra bulunan 2 baykuş, 2 ebabil ve 1 saksağan yavrusuna sahip çıktı. Anne şefkatinde bakılan kuşlar yeteri kadar büyüdüklerinde doğaya salınacakları belirtildi.

Hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, vahşi doğaya şefkat elini uzatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta içinde farklı günlerde yuvalarından düştükten sonra vatandaşlar tarafından bulunan 2 baykuş, 2 ebabil ve 1 saksağan yavrusu Milli Parklar Denizli İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yavru kuşlar buradan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilerek veteriner hekimler tarafından bakıma alındı. Yavru kuşlara anne şefkatinde bakım yapılırken, yeteri kadar büyüdüklerinde yeniden doğal hayatlarına bırakılacağı kaydedildi.

“Kuşlar, iyileştikten sonra doğal yaşam alanına bırakacağız”
Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Elvan Alkaya, yaz aylarının gelmesiyle birlikte kuşların yumurtlama dönemine girildiğini, bu süreçte yuvadan düşen yavrularda artış yaşandığına dikkat çekti. Yavru kuşların türüne ve gelişimine göre beslemelerini yaptıklarını ifade eden Alkaya; "Şu an polikliniğimizde 2 ebabil, 2 baykuş ve bir de saksağan yavrumuz var. Baykuşlar henüz çok küçükler. Burada tüylerini döküp tekrar tüylenecekler. Erişkinliğe geldiklerinde de inşallah onları doğaya bırakacağız. Ebabil yavrularımız da büyümekte, yavaş yavaş kanat tüylerini çıkarmaya başladılar. Onları da 11,5 ay sonra doğaya salacağımızı düşünüyoruz. Saksağan yavrumuz yere düştükten sonra biraz hırpalanmış, tedavisi devam ediyor. Onu da iyileştikten sonra doğal yaşam alanına bırakacağız" dedi.

“Her yavrunun annesiyle birlikte büyümesi gerekir”
Yavru kuşların bulunduğunda öncelikle çevrede yuvası tespit edilebilirse tekrar yerine konması gerektiğini, çünkü anneleri tarafından daha sağlıklı beslenebileceğini vurgulayan Alkaya; "Biz tabi ki elimizden geldiğince onların bakımlarını üstleniyoruz ve büyüdüklerinde doğal yaşam alanlarına bırakıyoruz ama her yavrunun annesiyle birlikte büyümesi gerekir. Ancak bir imkan yoksa bizim görevimiz onları himayemiz altına alıp büyüyene kadar korumaktır. Duyarlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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