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Bu kadınlar dantel yerine balık ağı örüyor Beydillili kadınlar balık ağı örerek aile ekonomisine katkı sağlıyor

İHA

Bu kadınlar dantel yerine balık ağı örüyor Beydillili kadınlar balık ağı örerek aile ekonomisine katkı sağlıyor

Denizli’nin Çivril ilçesi sınırları içinde bulunan Işıklı Gölü, yanındaki balıkçı mahallesi Beydilli’de kadınlar dantel yerine turna ve sazan balığı avında kullanılan balık ağlarından örüyor. Kadınların ördüğü ağlar av yasağının bitmesiyle birlikte göl suyuyla buluşacak.
Çivril ilçesinde bulunan Işıklı gölü etrafında bulunan mahallelerde 1 Haziran'da başlayacak balık avı sezonu öncesinde hazırlıklar başladı. Işıklı Gölü’nden yakaladıkları turna ve sazan balıklarıyla geçimlerini sağlayan Beydilli mahallesinde de, kadınların balık ağı örme sezonu başladı. Halk eğitimin açtığı kurslardan balık ağı örmeyi öğrenen kadınlar 200 metrelik turna, sazan balığı ağını bir günde örüyor. Denizi olmayan Denizli’de kadınlar tarafından örülen balık ağları, av yasağının bitmesiyle birlikte eşleri tarafından Işıklı Gölü’nde balık avında kullanılacak.
Balık avı yasağının bitmesine sayılı günler kala, av hazırlıklarını yapmaya başladıklarını anlatan Beydilli Mahalle Muhtarı Atilla Savran, “Üç aydır yasak vardı. 1 Haziran’da yasağımız açılıyor ve balık sezonu açılıyor. Bizde ağ örme hazırlıkları başladı. Tamiratlar, sıfırdan ağ örmeye başladık. Eşimde sağ olsun kendi ağımızı örüyor. Bizim burada arazimiz az olduğu için çiftçilik biraz zayıf. Çoğu insan gölden geçimini sağlıyor. Gölden geçimini sağlayan 80 hane var. Ağları genelde kadınlar örüyor, erkeklerden örenler var. Bazıları kendi eşlerine ağ örüyor, bazıları ise para karşılığı ağları örüyor. Halk eğitim kurs açtı. Balığa giden, gitmeyen herkes ağ örmeyi öğrendi. Köyde hemen hemen herkes bu ağı örebilir. Halk Eğitim tarafından açılan kursların çok faydası oldu. Köyün geçim kaynağı balıkçılık olduğu için yüzde 90’ını kendi eşine balık ağır örer. Yakın köylerden gelen talepler için para karşılığı örenlerde var” dedi

Dantel yerine balık ağı örüyorlar
Balıkçı eşi için turna ve sazan balığı ağı ören Sebil Savran da, “Ağ örmeyi önceki büyüklerimizden öğrendik. Bizde kendi ağımızı kendi işimizi görmek için yapıyoruz. Arkadaşlarımızdan para karşılığı örenlerde var. Eşlerimize yardımcı oluyoruz. Eşim bu ağı balık tutarken kullanacak. Her balığa göre ayrı ağ örüyoruz. Turna ve Sazan balıkları için farklı ağlarımız var. Balığın çeşidine göre örüyoruz. 200 metrelik bir ağı rahatlıkla bir günde yaparız. Ağ örmeyi sürekli yapanlar, para ile örenler daha kısa sürede yapıyorlar. Kendi ağını örersen ev işlerini de yaparak bir günde rahat örülür” dedi.

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