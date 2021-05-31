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Aydem’den iş hayatına adım atmaya hazırlanan gençler için yeni adım Aydem Enerji’nin “S-enerji” programı, gençlere online staj imkanı sunuyor

İHA

Aydem’den iş hayatına adım atmaya hazırlanan gençler için yeni adım Aydem Enerji’nin “S-enerji” programı, gençlere online staj imkanı sunuyor

İnsan kaynakları süreçlerinde dijitali en etkili kullanan kurumlar arasında yer alan, Türkiye’nin en büyük entegre enerji şirketlerinden Aydem Enerji, uygulamaya aldığı Senerji Staj Programı’yla gençleri iş hayatını tanımaya davet ediyor.

11 bini aşkın çalışan ve 40 yılı aşkın deneyimiyle enerji sektörünün lider kuruluşları arasında yer alan Aydem Enerji, iş hayatına adım atmaya hazırlanan gençler için “Senerji” online staj programını hayata geçirdi. Temmuz Eylül 2021 ayları arasında üç aylık dönemi kapsayacak online programa Meslek Yüksek Okulu, Üniversite ve Yüksek Lisans öğrencileri başvurabiliyor. Başvurular 6 Haziran tarihine kadar sürecek.

İş hayatına enerjik başlangıç
Öğrencilere farklı projelerde görev alma fırsatı vererek mesleki bilgi ve deneyim edinme imkanı sunan online staj programı kapsamında ayrıca, çeşitli konu başlıklarında düzenlenecek eğitim ve webinarlar ile stajyerlerin kişisel gelişimlerine de destek sağlanacak.

“Genç yetenekler ile ailemiz arasında köprü kuracak projelere yoğunlaşıyoruz”
Gelecek yılları hayal edip, teknolojinin sunduğu imkanlar ile öncü projelere odaklandıklarını, böylece gençlerle yenilikçi platformlar aracılığıyla buluştuklarını söyleyen Aydem Enerji İnsan Kaynakları Grup Direktörü Fatih İslamoğlu, “Dünyanın nereye gittiğini izleyerek, stratejilerimizi bu yönde belirliyor; tüm çalışanlarımız için olduğu gibi, aramıza yeni katılacak stajyerlerimiz için de uygun ortamları yaratmaya odaklanıyoruz. Senerji Staj Programımız ile sene içinde 3 ayrı grup halinde öğrencileri iş hayatıyla tanıştıracağız. Bunun yanı sıra, kariyerlerini geliştirmelerine yardımcı olacak eğitim programları ile potansiyellerini açığa çıkarmalarına destek vereceğiz. Öğrencilerimizi ortak sinerji oluşturmaya, yaşam boyu öğrenmeye inanan büyük bir ailede yer almaya davet ediyoruz” dedi.

Senerji staj programı hakkında
Öğrenciler için iş hayatına adım atma imkanı sunacak Senerji Staj Programı senede 3 grup halinde düzenleniyor. Yaz Dönemi Stajı; Temmuz Eylül dönemini içerirken, Kış Dönemi Proje Bazlı Staj ise Ekim Nisan ayları arasında düzenleniyor. Her iki staj programına da Meslek Yüksekokulu 1 ve 2. sınıf öğrencileri, Üniversite 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri ile Yüksek Lisans Öğrencileri başvurabiliyor.
Kış Dönemi Uzun Süreli Staj ise Meslek Lisesi öğrencileri için Ekim Nisan ayları arasında stajyerlerin ders programlarına uygun zaman dilimlerinde gerçekleştiriliyor.

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