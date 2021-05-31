Pamukkale esnafı, yaz döneminden umutlu



Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de, normalleşme beklentisi ile iş yerlerinde yoğun bir hazırlık çalışması başlatıldı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan Pamukkale'de, uzun süredir iş yerlerinde müşterilerini ağırlayamayan ve paket servis hizmeti sağlayan esnaf, yaz dönemi öncesinde hazırlıklara başladı. Travertenleriyle ünü dünyaya yayılan ve `beyaz cennet´ olarak bilinen Pamukkale´de faaliyet gösteren esnaf, normalleşme beklentisiyle iş yerlerinde temizlik ve düzenleme çalışmalarına ağırlık verdi. Kapılarını aylar sonra açmaya hazırlanan iş yerlerinin işletmecileri sezondan umutlu olduklarını dile getirdi.

`YAZ SEZONUNDAN UMUTLUYUZ´

Pamukkale'de restoran işletmecisi Veli Baydil, sezon öncesi iş yerini hazırladıklarını belirtti. Normalleşme sürecinde müşterilerini ağırlamak istediklerini kaydeden Baydil, "Gereken tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Yurt içinden ve yurt dışından ziyaretçilerimizi Pamukkale'ye bekliyoruz. Burası doğa harikası bir yer. Herkesin görmesi gerekiyor. Turistlerin burada iyi zaman geçirmesi için hazırlanıyoruz. Bizler normalleşme sürecine girilmesini bekliyoruz. Daha sonraki sürecin hepimiz açısından daha iyi geçeceğine inanıyorum. Yaz sezonundan umutluyuz" dedi.

`DESTEKLER BİZE ÇOK İYİ GELDİ, AYAKTA TUTTU

Esnaf Mehmet Kıvılcım ise koronavirüs nedeniyle zor bir süreçten geçtiklerini ifade ederek, "Yaz sezonundan umudumuz büyük. İnsanlar evlerinden çıkamadıkları için biraz sıkıldı. Bu yaz sezonunun iyi değerlendireceklerini ve Pamukkale'yi ziyaret edeceklerini düşünüyoruz. Devletimizden koronavirüs süresince yardımlarımızı aldık. Destekler bize çok iyi geldi, ayakta tuttu. Sezonun açılmasıyla birlikte mutlu günler yaşamak istiyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-05-31 16:22:51



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