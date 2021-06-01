Denizli'de, iplik fabrikası yangını (1)

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Deniz TOKATRamazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Honaz ilçesindeki iplik fabrikasında belirlenemeyen nedenle yangın çıkarken, itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı.

Kocabaş Mahallesi'nde bulunan iplik fabrikasının depo kısmında, saat 05.30 sıralarında yangın başladı. Pamuk balyaları ve ipliklerin bulunduğu alandaki yangın, kısa sürede büyüdü. Fabrika işçilerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 38 kişilik personel, 19 itfaiye aracı ile yangına müdahaleye başladı. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Honaz Deniz TOKATRamazan ÇETİN

2021-06-01 10:21:49



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