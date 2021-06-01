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1,5 senedir oturamayan ve yürüyemeyen 78 yaşındaki hasta, Egekent’te ayaklandı Belini büken 9 ameliyattan sonra, Egekent’te ayağa kalktı

İHA

1,5 senedir oturamayan ve yürüyemeyen 78 yaşındaki hasta, Egekent’te ayaklandı Belini büken 9 ameliyattan sonra, Egekent’te ayağa kalktı

Isparta’da yaşayan 78 yaşındaki kadın, bel rahatsızlığından dolayı daha önce farklı yerlerde 9 ameliyat geçirdi. Ameliyatlar sonucu sağlığına kavuşamayan ve yürüyemez hale gelen hasta tavsiye üzerine geldiği Özel Egekent Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla ayağa kalktı.

Isparta’da yaşayan Nurife Doğan (78), şiddetli bel ve kalça ağrısı üzerine tedavi görmeye karar verdi. Bunun üzerine farklı yerlerde ve farklı zamanlarda 9 kere ameliyat geçirdi. Ameliyatlardan sonuç alamayan Doğan, tavsiye üzerine Denizli Özel Egekent Hastanesi’nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Memduh Kerman’a başvurdu. Burada yapılan tetkik ve incelemeler sonucu hastaya ameliyat olması önerildi. Ameliyat olmayı kabul eden Doğan, başarılı geçen operasyonun ardından yürüyebilir hale geldi ve şunları söyledi; “78 yaşımda yeniden doğdum. Doktorumdan Allah razı olsun.”

“24 saat geçmeden annem oturur ve yürüyebilir hale geldi”
Isparta’dan Denizli’ye annesinin sağlığına çare aramaya geldiklerini belirten oğlu Yakup Şahin, “Annem daha önce 9 kere belinden ameliyat oldu. Ameliyatların bir faydasını göremedik. Her seferinde bir çare aradık. Bundan birkaç gün önce tavsiye üzerine Memduh Bey’e geldik. Annem 1 buçuk yıldır yürüyemiyordu ve hatta oturamıyordu. Doktorumuz tedavi edebileceğini söyledi. Dün ameliyat olduk ve 24 saat geçmeden annem oturur ve yürüyebilir hale geldi. Şu an kendisi de çok memnun, doktorumuza çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

“İnşallah böyle devam eder ve yürürüm”
Ağrılarının oldukça fazla olduğunu ve yaşam kalitesinin düşük olduğunu dile getiren hasta Nurife Şahin, “Yaklaşık 2 yıl yatakta yattım. Hiç yürüyemiyordum ve kalkacağım zaman destek alarak kalkıyordum. Ondan sonra biz Memduh Bey’i duyduk. Çok şükür, benim sağlığım Memduh Bey’in elindeymiş. İnşallah böyle devam eder ve yürürüm” dedi.

“Aynı yerden çok kez ameliyat olması yeniden ameliyat olmasına engel değil”
Daha önce belinden 9 kez ameliyat olan hastanın 1, 5 yıl önce yapılan bel operasyonundan beri yürüyemez ve oturamaz olduğunu dile getiren Doç. Dr. Memduh Kerman, “Hastamız, yaptığımız 10’uncu operasyon sonrası ertesi gün tekrar yürüme ve oturma işlevini yapar hale geldi. Bizler de çok mutlu olduk. Hastanın yaşının 78 olması, aynı yerden pek çok kez ameliyat olması yeniden ameliyat olmasına engel değildir. Hastamızın ameliyatında omuriliğe bası yapan kemik çimento mikrocerrahi teknikler uygulanılarak alındıktan sonra tekrar ayağa kalkmıştır. Kendisine sağlıklı uzun ömürler dileriz” şeklinde konuştu.

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