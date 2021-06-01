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Esnaf odalarından Başkan Zolan'a teşekkür Kahveciler Odası Başkanı Hüseyin Demirci; "Yalnız olmadığımızı bize gösterdi”

İHA

Esnaf odalarından Başkan Zolan'a teşekkür Kahveciler Odası Başkanı Hüseyin Demirci; "Yalnız olmadığımızı bize gösterdi”

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve bağlı odalar, korona virüs nedeniyle kent genelindeki esnaf ve tüm ticari işletmelere yönelik açıkladıkları destekler için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür etti. Odalar, Büyükşehir desteklerinin esnafın yalnız olmadığını gösterdiğini söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan 10 bin esnafa bin 500'er TL hibe desteği ile kent genelindeki tüm ticari işletmelerin içme suyu ve atık su ücretlerinde yüzde 90 oranında indirim uygulaması kararı esnaf odaları tarafından memnuniyetle karşılandı. Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği ile Başkan Yardımcısı Köksal Semerci, Berberler Odası Başkanı İdris Ağılönü, Kahveciler Odası Başkanı Hüseyin Demirci, Bakkallar Odası Başkanı Erol Tüzen, Fotoğrafçılar Odası Başkanı İbrahim Karabacak ve Lokantacılar Odası Başkanı Osman Üçgül, zor günlerinde de esnafın yanında olan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür ederek gerek su ücretlerinde yapılan indirime, gerekse Kovid19 tedbirleri nedeniyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kalanlara yönelik hibe desteklere tam not verdi.

"İndirim ve hibe açıklamaları bizim için sevindirici bir haber oldu”
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Erbeği; "Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'ın indirim ve hibe açıklamaları bizim için sevindirici bir haber oldu. Esnafımız için destekler çok güzel oldu, Allah razı olsun. Denizli esnafımıza bu şekilde belediyemizce verilen destekler esnafımız için çok güzel, sevinçliyiz" dedi. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Yardımcısı Köksal Semerci, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan bu jesti bizlere gösterdiği için çok teşekkür ediyoruz. Hem esnafımıza yaptığı yardım hem de su faturalarındaki indirimi için teşekkür ediyoruz. Çok memnun olduk, Allah razı olsun" dedi.

"Yalnız olmadığımızı bize gösterdi”
Kahveciler Odası Başkanı Hüseyin Demirci; "15 aydır salgınla mücadele halindeyiz. Salgından en çok etkilenen mesleklerin başında geliyoruz. Bu süreçte bize maddiyatı bir tarafa manen destek olduğunu gösterdiği, bizi duygulandıran, yalnız olmadığımızı bize gösterdiği için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan’a, teşekkürü bir borç bilirim. Su faturalarında yaptığı indirimden dolayı da ayriyeten teşekkür ederim" diye konuştu. Bakkallar Odası Başkanı Erol Tüzen’de; "Güzel bir davranış, devlet millet el ele, devlet esnaf el ele oldu. Türk toplumunda devlet milletin, millette devletin hizmetindedir. Güzel bir davranış olmuştur. Yalnız olmadığımızı hissettirdi. Zor durumda olan kantinci esnaflarımız yararlanıyor. Sayın Zolan'a çok teşekkür ediyorum, sağ olsun, var olsun" ifadelerini kullandı.

"Hep yanımızda olduğu ve desteklerinden dolayı kendisine minnettarız”
Berberler Odası Başkanı İdris Ağılönü; "Sayın Cumhurbaşkanımıza esnafımıza yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür ederiz. Bu yardım kervanından Denizlimizin ŞehrülEmin’i olan Sayın Osman Zolan Başkanımızın da uzak durmayacağını biliyorduk. Bu yardım bizim için sürpriz olmadı. Odamıza kayıtlı bin 500 esnafımız adına kendisine minnettarız, çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin desteklerinin yanında Osman Zolan Başkanımızın yapmış olduğu bu destekte azımsanamaz, çok kayda değer bir yardımdır. Hep yanımızda olduğu ve desteklerinden dolayı kendisine minnettarız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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