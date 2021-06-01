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Denizli’de trafik kazalarında 2020 yılında 88 kişi yaşamını yitirdi Denizli’de 2 bin 645 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi

İHA

Denizli’de trafik kazalarında 2020 yılında 88 kişi yaşamını yitirdi Denizli’de 2 bin 645 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılının Karayolu Trafik Kaza İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgilere göre, Denizli’de 2 bin 645 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldiğini açıkladı.

2020 Yılı Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri Denizli, Aydın ve Muğla ili sonuçlarını TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgilere göre, Türkiye genelinde ise 2020 yılında meydana gelen 983 bin 808 trafik kazasının yüzde 84,7’si 833 bin 533 adeti maddi hasarlı kaza olurken yüzde 15,3’le 150 bin 275 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise 2020 yılında meydana gelen trafik kazalarında gerçekleşen 4 bin 866 ölümün yüzde 45,2’si 2 bin 197 kişiyle kaza yerinde gerçekleşirken yüzde 54,8’i 2 bin 669 kişi ile kaza sonrasında gerçekleşti. Türkiye’de meydana gelen trafik kazalarında 226 bin 266 kişi yaralandı.

Denizli’de 2 bin 645 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi
Denizli’de 2 bin 645 ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Denizli’de 2020 yılında 14 bin 523 trafik kazası sayısı meydana geldi. Meydana gelen trafik kazalarının yüzde 81,8’i 11 bin 878 adetle maddi hasarlı trafik kazası olurken 18,2’si 2 bin 645 adetle ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak gerçekleşti.

Trafik kazalarında 88 kişi yaşamını yitirdi
2020 yılında Denizli’de trafik kazalarında 88 kişi yaşamını yitirdi. Bu trafik kazalarında 3 bin 932 kişi yaralandı. Denizli’de meydana gelen trafik kazalarında gerçekleşen ölümlerin yüzde 50’si 44 kişiyle kaza yerinde gerçekleşirken yüzde 50’si 44 kişi ile kaza sonrası gerçekleşti.

Öte yandan, Aydın’da 3 bin 106 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası, Muğla’da ise 3 bin 878 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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