Denizli jandarması 3.8 milyon adet kök haşhaş ele geçirdi Mayıs ayında meydana gelen olayların yüzde 99’u aydınlatıldı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, 2021 Mayıs ayıda yapmış olduğu faaliyetlerini açıkladı. Ekipler, 1 ayda toplam 822 tane meydana gelen olayın yüzde 99’unu aydınlattı.



Denizli İl Jandarma Komutanlığınca, Mayıs 2021 ayında icra edilen asayiş, kaçakçılık ve terör faaliyetlerini yayımladı. Yapılan icraatlar da, 322 asayiş, 167 kabahat, 266 takibi gereken, 66 kaçakçılık ve 1 terör olayı olmak üzere toplam 822 olay meydana gelmiş ve meydana gelen olayların 816’sı yani yüzde 99’u aydınlatıldı. Yapılan asayiş faaliyeti ve uygulamalarında; 48 bin 875 kişi ile 11 bin 307 aracın sorgulaması yapılarak, 228 aranan şahıs ve 2 aranan araç yakalanmış, 9 kayıp şahıs ise bulunmuştur. İcra edilen asayiş faaliyetleri neticesinde; 7 adet tabanca, 20 adet av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 108 adet mermi ve 4 adet kesici suç aleti ele geçirilmiştir.



63 kişinin sürücü belgesine el konuldu

Mayıs ayı içerisinde icra edilen trafik uygulamalarında; 47 bin 959 araç kontrol edilmiş, 31 bin 083 araç, 20 bin 439 kişi sorgulaması yapılmış, 2 bin 178 araç ve şahıs hakkında toplam 1 milyon 304 bin 34 TL cezai işlem uygulanmış, 20 aranan araç, 53 aranan şahıs yakalanmış olup, alkollü araç kullanmaktan 63 sürücü belgesi geri alınarak 361 araç trafikten men edildiği belirtildi.



3 milyon 806 bin 677 kök haşhaş ele geçirildi

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu maddeler ile mücadelede seferberlik başlatıldığını, huzur operasyonları kapsamında uyuşturucu madde tacirlerinin bulunduğu mahallelerde operasyonlara aralıksız olarak devam edildiğini belirtildi. İcra edilen 66 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik operasyonlarda, 140 şahıs gözaltına alınmış, 20 şahıs tutuklanmış, 120 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış ve 605 gram kubar esrar, 55 gram eroin, 422 gram metanfetamin, 852 adet extacy hap, 18 kök kenevir, 3 milyon 806 bin 677 kök haşhaş, 2 adet tabanca ve 200 litre kaçak içki ele geçirildi.

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