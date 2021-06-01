Pamukkale’de besihaneciler ilaçlama hizmetinden memnun Besihaneci Osman Çetin; "Bu çalışmaların tamamı bizleri memnun ediyor"

Pamukkale Belediyesi, ilçede tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara ücretsiz olarak ilaçlama hizmeti sunuyor.



Pamukkale Belediyesinin ilçede her alana yönelik faaliyetleri ve vatandaşlara destekleri devam ediyor. İlçe sınırları içerisinde bulunan 61 mahallenin 31’inde vatandaşlar geçimini tarım ve hayvancılıkla uğraşarak kazanıyor. Pamukkale Belediyesi de bu mahallelerde bulunan 2 bin 500’ü aşkın besihanede karasinek larvası ve ergin (uçkun) karasinek ilaçlamalarını periyodik olarak 10 günde bir devam ettiriyor. Bu hizmetler vatandaşlara ücretsiz olarak sunuluyor. İlçede, tarım ve hayvancılıkla uğraşan besicilere, daha sağlıklı, yüksek verimli, kaliteli üretim yapabilmeleri için ücretsiz veteriner danışmanlık hizmeti de veriliyor.



"Bu çalışmaların tamamı bizleri memnun ediyor"

Pamukkale Belediyesi sınırları içerisinde, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan mahallelerden biri olan Develi’nin Muhtarı Nevzat Şimşek; “Besihanelerimiz düzenli olarak ilaçlanıyor. Allah belediyemizden razı olsun. Köyümüzün yüzde 80’i besicilik yapıyor. Herkes hizmetlerden memnun. Yapılan tüm hizmetlerle ilgili olarak mahalle halkım adına belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Osman Çetin ise, belediye ekiplerinin sık aralıklarla besihanelerini ilaçladıklarını ifade ederek; “Karasinekle mücadelede kimyasal madde içermeyen yapışkan ip kullanılıyor. Belediyemiz bu soruna çözüm bulurken, sivrisinek ilaçlamasını da gün aşırı yapıyor. Bu çalışmaların tamamı bizleri memnun ediyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.



“İlçemizdeki vatandaşlarımıza her türlü desteği sunuyoruz”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçe halkına her konuda destek olduklarını ve bu desteklerini aralıksız sürdüreceklerini belirterek, “İlçemiz turizm alanında adını tüm dünyaya duyurmuş bir ilçe. Ama bunun yanı sıra ‘Denizli Kekiği’ isminin tescilini almamızla da tarım alanında da büyük başarı kaydettik. İlçemizde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız da oldukça çok. Besihanelerin ilaçlanması başta olmak üzere bir çok hizmeti ücretsiz olarak üreticilerimize sunuyoruz. Besihanelerin en çok sorun yaşadığı karasinek ve sivrisinek konusunda ekiplerimiz düzenli olarak ilaçlamalarını yapıyor. Halkımızın her kesiminin olduğu gibi besicilikle uğraşan vatandaşlarımızın da her zaman yanlarında oluyoruz” dedi.

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