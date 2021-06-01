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Mahalleli istedi, vali taş ocağını kapattı

DHA

Mahalleli istedi, vali taş ocağını kapattı


Ramazan ÇETİNDeniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesi Güzelpınar Mahallesi'nde açılan taş ocağının neden olduğu tozların tarlalarına zarar verdiğini ileri süren kekik üreticilerinin dünkü eyleminin ardından Vali Ali Fuat Atik, mahalleye gidip incelemelerde bulundu. Kekik tarlalarını mahalleliyle gezen Vali Atik, taş ocağının faaliyetinin durdurulması talimatı vererek, iş makinelerinin kaldırılmasını ve başka bir alanda çalışma yapılması istedi.
Güzelpınar Mahallesi'nde açılan taş ocağının neden olduğu tozların tarlalarına zarar verdiğini söyleyen kekik üreticileri, dün toplanıp, önce taş ocağına ardından da Valiliğe giderek tepkilerini dile getirdi, ocağın kapatılmasını istedi. Eylemin ardından bu sabah Güzelpınar Mahallesine giden Denizli Valisi Ali Fuat Atik, kekik üretiminin yapıldığı tarlalarda inceleme yaptı. Vali Atik'e İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık, Merkezefendi Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, mahalle muhtarı Ergün Gürsoy ve halk eşlik etti. Vali Atik, daha sonra taş ocağının bulunduğu bölgeyi de inceleyip, mahalle halkıyla sohbet etti. Vali Atik, taş ocağındaki çalışmanın sona erdirilmesi ve iş makinelerinin kaldırılması talimatını vererek, Denizli-Aydın Otoyolu için karşılanacak olan mıcırın başka bir alandan alınması için araştırma yapılmasını istedi.
'BİR YANLIŞTAN DÖNÜLDÜ'
Merkezefendi Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, bu bölgenin kekik üretim merkezi olduğu ve değerinin bilinmesinin önemli olduğunu belirtip, "Kekik tıbbi aromatik bitki üretiminde gözde üründür. Bu bölgede yaklaşık 200 bin dekar alanda yaklaşık 21 bin ton kekik üretimi yapılıyor. Türkiye kekik üretiminin yüzde 95'i burada yapılıyor. Dünyanın ise kekik ihtiyacının yüzde 85'nin burada üretiliyor. Yağ ve kalitesi açısından en kaliteli kekik burada yetişiyor. Taş ocağındaki tozlanma nedeniyle kekiğin bağışına neler geldiğini gördük. Kekiklerin kurumasına neden olmuş, ağaçlar zarar görmüş. Valimizin olaya el atmasıyla bir yanlıştan dönüldü. Buradaki kekik üretimi yaklaşık 5 bin ailenin gelir kaynağıdır. Denizli geneli düşünüldüğünde 50 milyon dolarlık bir gelirden bahsediyoruz. Kekik tersine göçü sağlayan bir ürün haline de geldi. O yüzden bu bölgenin değeri bilinmeli, valimize desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.
'ARKAMIZDA DURDU'
Güzelpınar Mahallesi Muhtarı Ergün Gürsoy ise taş ocağının kapatıldığını ifade edip, "Valimiz bu sabah mahallemize geldi. Kendisi tek tek arazileri dolaştı, kekik tarlalarında incelemeler yaptı. Bizim arkamızda durdu. Valimiz 'kesinlikle taş ocağı olayı bitmiştir' dedi, talimatı da verdi. İş makinelere kaldırılıyor. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN Deniz TOKAT
2021-06-01 14:53:48

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