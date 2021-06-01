Dünya Süt Günü, Denizli’de çocuklarla kutlandı

Denizli’de 1 Haziran Dünya Süt Günü, toplumu bilinçlendirmek ve süt içmeyi alışkanlık haline getirmek için her sene olduğu gibi kutlandı.

Denizli’de 1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla çocuklara süt ikram edildi. Beslenmede ve bağışıklık sisteminde yaptığı güçlü tutumu yetkililer, çocuklara anlatarak bilinçlendirirken, süt içme konusunda ise alışkanlık haline getirmek için önemlerinden bahsetti.

Yapılan açıklamada; "Süt, yüksek kalitede protein, kalsiyum, fosfor, çinko, B1(tiamin), B2 (riboflavin), B6, B12 ve niasin olmak üzere birçok besin ögesi için önemli kaynaktır. A, D, E ve K vitaminleri süt yağında bulunur. Kalsiyum; kemikdiş sağlığının devamı ve gençlik döneminde kemik mineral içeriğinin desteklenmesinde rol alan en önemli öğedir. Süt ve süt ürünlerinin içerdiği protein, her yaş grubunda vücudun çalışması; çocukluk döneminde büyüme, yetişkinlikte ise doku onarımının sağlanması için gereklidir" denildi.

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