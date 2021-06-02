Muhtardan örnek davranış

Çameli'de Covid 19 salgını nedeniyle okulların uzaktan eğitime geçmesi ile internet ve bilgisayar imkanı olmayan öğrenciler için Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediyesi desteğiyle oluşturulan EBA Destek Noktasında bir ilk yaşandı.

Çameli Akpınar Mahallesi Boyalı EBA Destek Noktasında uzaktan eğitim gören öğrencilere Mahalle Muhtarı Haspi Kaya tarafından meyve suyu ve kek ikramı yapıldı.

Muhtar Haspi Kaya: 2020 2021 Eğitim ve öğretimin ikinci yarısının bitmesine az bir süre kala EBA Destek Noktasından yaralanan öğrencilere motivasyon olması için meyve suyu ve kek ikramında bulunduğunu belirtti.

EBA Destek Noktasından temel eğitim ve orta öğretime devam eden 12 öğrencinin yararlandığı öğrenildi.

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