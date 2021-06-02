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16 yılla aranan şüpheliyi, 2 sene önce çaldığı motor ele verdi Denizli’de 2 sene önce çaldığı motorun yanına gelen şüpheli yakayı ele verdi

İHA

16 yılla aranan şüpheliyi, 2 sene önce çaldığı motor ele verdi Denizli’de 2 sene önce çaldığı motorun yanına gelen şüpheli yakayı ele verdi

Denizli’de 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli, 2 sene önce çaldığı motorun yanına gelince JASAT tarafından yakalandı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı jandarmanın dedektifleri olan jandarma suç araştırma timleri (JASAT), aranan şüphelilerin yakalanması için araştırmalara başladı. Çalışmalar kapsamında Pamukkale ilçesinde 2019 yılında meydana gelen motosiklet hırsızı şüphelisinin tekrardan aynı bölgeye geldiğine dair bilgi alındı. Bunu üzerine harekete geçen ekipler başarılı bir şekilde operasyon gerçekleştirerek, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şüpheli 24 yaşındaki M.H.’nin kimliğini sorgulayan ekipler, farklı suçlardan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 8 ay hapis cezası ile arandığını tespit ederek, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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