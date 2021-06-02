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Tüp mide ameliyatı olan genç kız, 93 kilodan 59 kiloya düştü Algan Aydın, "93 kiloyken tartıldığım günü hiç unutmuyorum"

İHA

Tüp mide ameliyatı olan genç kız, 93 kilodan 59 kiloya düştü Algan Aydın, "93 kiloyken tartıldığım günü hiç unutmuyorum"

Denizli’de fazla kilolarından dolayı Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde tüp mide ameliyatı olan 27 yaşındaki genç kız, ameliyattan 1 sene sonra 93 kilodan 59 kiloya düştü. Fit bir görünüme kavuşarak eski halinden eser kalmayan genç kız, yaşam standardının yükseldiğini belirtti.

Denizli’de yaşayan 27 yaşındaki Algan Aydın, yıllardır obezite sorunu ile yaşamak zorunda kalıyordu. Yaptığı diyet ve sporlara rağmen başarılı bir sonuç elde edemeyen genç kız, hem beğendiği kıyafetleri giymek için, hem de hayata daha sağlıklı tutunabilmek için ameliyat olmaya karar verdi. Ardından Aydın, detaylı araştırma sonrası, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nin daha önce yapmış olduğu başarılı ameliyatları görerek, buraya başvurdu. Burada Obezite ve Metabolik Cerrahi Genel Cerrah Op. Dr. Nazmi Yaşar Sayım, yaptığı tetkikler sonrası Aydın'ın tüp mide ameliyatı olmasına karar verdi. Detaylı bir şekilde ameliyata hazırlanan Aydın, başarılı bir şekilde ameliyat olarak her geçen gün kilolarından kurtulmaya başladı. 1 sene sonunda 93 kilodan 33 kilo vererek 59 kiloya düşen Aydın, fit bir görünüme kavuşarak sağlık bir yaşam sürdürmeye başladı. Hastanın hastaneye geldiğinde kendisinde güven eksikliği ve depresif durumda olduğunu belirten Op. Dr. Sayım, ameliyattan sonra hedeflerine ulaştıklarını ifade ederek, “Algan hanım, tam bir yıl önce bize başvurmuştu, fazla kilo sebebiyle ve kilo vermeyle alakalı bugüne kadar birçok yöntem denemişti. Diyet, spor veya alternatif diğer yöntemler ancak bunların diğerlerine başarılı olamamıştı, verdiği kiloları da fazlasıyla geriye almıştı. Dolayısıyla bu hayatında birçok sıkıntıya neden olmuştu. Bize geldiğinde insülin direnci mevcuttu, çok daha depresif durumdaydı, güven eksikliği ve hayal kırıklıkları gibi durumları mevcuttu. Birlikte oturup, konuştuğumuzda kendisine sleeve gastrektomi yani halk arasında bilinen diliyle tüp mide ameliyatı yapmaya karar verdik. Gayet başarılı bir şekilde ameliyatını tamamladık ve bugün itibariyle 1 yılımızı doldurduk. Ameliyattan bugüne kadar, kilo verme süreci tamamladı ve yaklaşık 33 kilo verdi, son derece sağlıklı bir hayata kavuştu. 93 kilolarla bağladığı yolculuğunda şuanda 59 kiloda ve tüm beslenme alışkanlıkları değişti. Çok daha sağlıklı, çok daha kendine yeterli düzeyde besleniyor, bugün onunla birlikte yep yeni bir hayatın 1. yılını kutluyoruz” dedi.

“Tüp mide ameliyatını hastaların sağlığına kavuşturmak için öneriyoruz”
Tüp mide ameliyatının hastalarda nasıl bir yaşam tarzı oluşturduğunu aktaran Op. Dr. Nazmi Yaşar Sayım; “Hastalara yeni bir yaşam alışkanlığı kazandırmak için yapılan bir ameliyattır. Biz obeziteyi bir hastalık olarak kabul ettiğimiz için tüp mide ameliyatını da hastaları sağlığına kavuşturmak için öneriyoruz zaten, buradaki kozmetik kazançlar, görünümsel kazançlar hep ikincil kazançlarımızdır. Tüp mide ameliyatının hastaya kazandırdığı yeni bir yaşam tarzı şöyle olmalıdır. Sık sık, az az ve iyice çiğneyerek aceleye getirmeden katı sıvı ayrımı yaparak beslenmek, proteinli beslenmek ve karbonhidrattan, paketli ürünlerden, gazlı içeceklerden, hazır gıdalardan mümkün olduğunca uzak durmak her gün en az 2 litre su tüketerek, her gün en azından yürüyüş dahi olsa 30 dakika aktivite içerisinde olmak. Tüp mide ameliyatının hastalara asıl kazandırmış olduğu avantajlar ve yaşam şekli budur” diye konuştu.

“93 Kilo 500 gramdım tartıldığım günü hiç unutmuyorum”
Ameliyatın rahat geçtiğini ve sonrasında kurallara uyarak kilolarından kurtulduğunu belirten Algan Aydın; “Tüp mide ameliyatından önce çok sağlıksız besleniyordum, hazır gıdalar çok fazla tüketiyordum, yüksek şekerli gıdalar tüketiyordum, sadece fast food yiyecekler yiyordum. Ondan sonra bir döngü içerisine girdim, bu benim psikolojik ve sosyal yaşamımı etkiledi. Ondan sonra doktor beye geldim, ameliyat çeşitlerini anlattı ve bana en uygununa karar verdim. Ondan sonra yeni bir hayata başladım. 93 Kilo 500 gramdım buraya geldiğimde tartıldığım günü hiç unutmuyorum. Şuanda ise 58 ile 59 kilolarda gidip geliyorum. Ama ameliyata gayet rahat girdim, doktoruma güvendiğim için kurallara da uydum, zaten yapılacak bir şey yok sadece sağlıklı besleniyorum. Proteinli yiyecekler yemeye çalıştım, derim daha çok sağlıklı kalsın diye zaten kolay geçti. Artık daha rahat dışarı çıkıyorum, üstüme daha rahat kıyafet giyiyorum, daha özgüvenli hissediyorum, daha enerjik hissediyorum, daha dincim. Uykum, yemek yemem düzene girdi” şeklinde konuştu.

“Tüp midede bana bu sağlıklı yaşamda çok yardımcı oldu”
Tüp mide ameliyatı olmayı düşünenlere ve doktor ile verilen kararlar konusunda konuşan Aydın; “İyi bir doktor bulduktan sonra kendilerine en uygun ameliyatı seçerek, bu yola girmelerini ben hep söylüyorum, çünkü ben çok memnunum. Bu zamana kadar denemediğim hiçbir yol kalmadı. Dİyetisyene, spora gittim, bir sürü şey denedim ve daha çok kilo aldım. Vücudumun dengesi daha çok bozuldu. Tüp midede bana bu sağlıklı yaşamda çok yardımcı oldu. Ameliyat olabilirler, korkmalarına gerek yok” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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