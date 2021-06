Tıp literatüründeki 19 vakadan biri, Denizli Tekden Hastanesi’nde tedavi edildi

Ali Koç her şeyi anlattı!

Denizli’de idrar yapmakta zorlanma şikayeti ile Özel Denizli Tekden Hastanesi Üroloji Polikliniğine giden 67 yaşındaki hasta, prostat büyüklüğünde bugüne kadar bildirilen dünya üzerindeki 19 vakadan biri oldu. Yaklaşık 20 santimetrelik mesane divertikülünden kurtulan hasta Tekden Hastanesi’nde sağlığına kavuştu.

67 yaşındaki Halil A., uzun yıllardır yaşadığı prostat hastalığına rağmen ameliyat olmadan yaşamına devam etti. Sürekli idrar yapamama gibi şikayetlerinin olduğunu ama bir türlü tedavi için hastaneye gitmediğini belirten Halil A. son zamanlarda daha da ilerleyen hastalığı için Özel Denizli Tekden Hastanesi Üroloji bölümüne giderek şifa aradı. Yaptığı muayene ve tetkiklerin ardından prostatının dünya tarihinde bildirilen 19 vakadan biri olduğunu belirten Üroloji doktorlarından Op. Dr. Ali Gürağaç, “Halil bey bize idrar yapmakta ciddi anlamda zorlanma şikayetiyle geldi. Daha önce yıllarca prostat için tedavi almış. Mesanesinde balonlaşma divertikül dediğimiz bir oluşumdan haberdarmış aslında. Daha öncesinde ameliyat seçeneğini değerlendirmek istememiş. Yıllarca bunu üzerinde taşıdıktan sonra en son idrar yapamama durumunda bize geldi. Sonda yaptığımızda yaklaşık 3 ile 4 litre idrar çıkışı olduğunu gördük. Mesanenin yan tarafında gelişen mesanenin fıtıklaşma durumu vardı. Dünya üzerinde, bugüne kadar bildirilmiş ve dev mesane divertikülü olarak adlandırılan ve Halil bey gibi 1819 vaka var. Halil bey bu literatürün içine girdi. Kendisinden yaklaşık 19x10x12 santimetrelik bir mesane divertikülü çıkardık. Prostatın yanında böbrek yetmezliği şikayetleri de başlamıştı. Ameliyatla birlikte bu sıkıntıdan da kurtuldu. Halil Bey bugüne kadar boşu boşuna ameliyat olmadığını ve bu çileyi yıllarca çektiğini görecek. Çok şükür iyi bir cerrahi operasyon oldu. Divertikülünü çıkararak prostatın idrar kanalını kapatan bölümünü de temizledik ve böbrek değerleri de normale döndü” dedi.



“Bu sıkıntıyı yaşan tüm hastaların belirtileri atlamayıp, bir an önce tedavi olmaları gerekir”

Şikayetleri ertelememek gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Gürağaç, "Mesane divertikülü dediğimiz oluşum, mesanenin ya doğuştan ya da sonradan kazanılmış hastalığı olarak karşımıza çıkıyor. Doğuştan olanlar genelde erken tanı ile sağlığına kavuşuyor. Prostat hastaları genelde idrar yapamama gibi nedenlerden dolayı bize başvuruyor. Tabi prostat ilerlemeden başvurulduğu durumlarda tedavisi daha basit olabiliyor. Ama Halil Bey gibi devasa boyutlara ulaşmış divertiküllerde hastalar, mide, bağırsak hastalıkları ve büyük abdest yapamama gibi problemlerle karşımıza gelebiliyor. Bunları atlamayıp bir an önce tedavi olmaları gerekir. Halil amca yıllardır prostat şikayetlerini çekmiş ve bir süre sonra bunu normal bir süreç olarak kanıksamaya başlamış. Bunun üstüne düşmediği ve erken tedavi olmadığı için 20 santimetrelik mesane divertikülü ile 100 gramlık prostatla bize başvurdu. Başarılı bir operasyonla Halil Bey sağlığına kavuştu. Bu tür hastalıklarda bir belirti olmasa bile erken tanı önemli. Özellikle 50 yaşının üzerindeki her erkeğin mutlaka bir uzmana kontrole gitmeleri gerekir” dedi.



“Yıllarca korktuğum için tedaviyi geciktirdim”

Korktuğu için tedaviyi geciktirdiğini belirten hasta Halil A., “Ben uzun süre prostat rahatsızlığımın olduğunu hissediyordum. Ancak nasıl olsa geçer diye düşünerek tedaviden korkuyordum. Ne kadar geciktirirsek bu bize kazanç gibi geliyordu. Sonunda iş bu aşamaya geldi. Doktora muayene için geldiğimizde ameliyat olmamız gerektiğini söyledi. Biz de doktorun samimiyetine inanarak güvendik ve hemen ameliyat olmaya karar verdik. Şükürler olsun iyi geçti ameliyatım. Doktorumdan da hastaneden de Allah razı olsun. Tavsiyem benim gibi şikayeti olanlar geciktirmeden mutlaka kontrollerini yaptırsınlar” diye konuştu.

