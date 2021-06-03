Denizlispor Kulübüne transfer yasağı geldi

Süper Lig’den 1. Lig’e düşen Denizlispor, geçmişe yönelik borçları dolayısıyla transfer yasağı geldi. Yasağın kaldırılması için ise kulübün 10 milyon TL’ye ihtiyacı olduğu belirtildi.



Spor Toto Süper Lig’de küme düşerek 1. Lig’e gelen Denizlispor, önceki yıllara dayalı borçları dolayısıyla transfer yasağı geldiği açıklandı. Yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle kadroda bulunan birçok futbolcunun kulüpten ayrılmasıyla 8 oyuncu kalan yeşilsiyahlı takımın yasağının kaldırılması için yaklaşık 10 milyon TL’ye ihtiyaç olduğu belirtildi. Denizlispor, gerçekleştireceği kongrenin ardından kulüp ile ilgili yapılabilecek durumların netleşeceği belli olacak.

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