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Merkezefendi şampiyonluk kupasıyla Vali Atik'e gitti

DHA

Merkezefendi şampiyonluk kupasıyla Vali Atik'e gitti


DENİZLİ, (DHA) - TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde şampiyon olarak yeni sezonda ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te yönetim kurulu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ile birlikte Denizli Valisi Ali Fuat Atik´i ziyaret etti. Denizli tarihinde bir ilki başaran kulüpte Başkan Veli Deveciler, 2'nci Başkan Zafer Gökşin, Asbaşkan Gökhan Gökşin, yönetim kurulu üyeleri Osman Uğurlu, Levent Çaputcu, Belediye Başkanı Doğan'la birlikte kupayı Vali Atik'e götürdü. 
Takımın şampiyonluğundan ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ali Fuat Atik, gelecek sezon için Denizli ekibine başarılar diledi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ise yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Şampiyon takımımız Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket yönetim kuruluyla birlikte Denizli Valimiz Sayın Ali Fuat Atik'i ziyaret ettik. İlgi ve nezaketi için Sayın Valimize teşekkür ederiz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2021-06-03 15:47:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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