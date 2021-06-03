Büyükşehir'in esnafa destek ödemeleri başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin korona virüs kapsamında faaliyetlerini durduran kent genelindeki 10 bin esnafa yaptığı 1500'er TL'lik destek ödemeleri 02 Haziran Çarşamba günü itibariyle başladı.



Denizli Büyükşehir Belediyesinin koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durduran kent genelindeki 10 bin esnafa vereceği 1500'er TL'lik hibe desteği müracaatları sürüyor. Denizli'nin 19 ilçesinden gelen başvurular www.denizli.bel.tr'den yapılırken, müracaatı onaylanan esnafa 1500'er TL'lik destek ödemeleri 02 Haziran Çarşamba günü itibariyle başladı. Ödeme esnafın başvuru formunda belirttiği banka hesabına yapılıyor. Bayan kuaför, berber, bilardo ve oyun salonları, çay bahçeleri, çay ocakları, düğün salonları, fotoğrafçılar, güzellik salonu, halı saha işletmeleri, hamam ve sauna, internet kafe ve işletmeleri, kafeler, kahvehaneler, kıraathaneler, lokantalar, lunaparklar, müzisyenler, okul kantin işletmecileri, restoranlar, spor salonları, tost ve ızgara salonu esnafına yapılan 1500'er TL'lik desteğin müracaatların onaylanmasının ardından banka hesaplarına aktarılmasına devam edileceği açıklandı.



Esnaf ve tüm ticari işletmelerin su indirimi süreci de başladı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, salgından en çok etkilenen esnafın dertlerine çare olabilmek için hayata geçirdikleri destek ödemelerine başladıklarını müjdeledi. 10 bin esnafa 1.500'er TL olmak üzere toplamda 15 milyon TL karşılıksız destek vereceklerini ifade eden Başkan Osman Zolan, "Esnafımızı bekletmeden ödemeleri yapmaya başladık. Müracaatlar onaylandıkça ödemeler de devam edecek. Esnafımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. Esnaf ve tüm ticari işletmelere yönelik Haziran Temmuz AğustosEylül aylarını kapsayan içme suyu faturalarındaki yüzde 90 oranındaki indirim sürecinin de başladığına dikkati çeken Başkan Zolan, "Bu zor günleri dayanışma içerisinde, omuz omuza yine birlikte atlatacağız inşallah" diye konuştu.

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