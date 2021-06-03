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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pamukkale’de sıfır atık için çalışmalar devam ediyor

İHA

Pamukkale’de sıfır atık için çalışmalar devam ediyor

Pamukkale Belediyesi, çevre konusunda önemli çalışmalara imza atıyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, çevre konusunu çok önemsediklerini ifade ederek, “Pamukkale’de sıfır atık oluşumunu sağlamak için yoğun çaba harcıyoruz” dedi.

Her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kutlanıyor. Pamukkale Belediyesi, her günü çevre günü olarak görüp, çevreyi korumak için farklı konularda önemli çalışmalara imza atıyor. “Sıfır Atık” konusunda projeleri hayata geçiren Pamukkale Belediyesi, her atığın ayrı ayrı toplanması için çabalıyor. İlçenin 61 mahallesinde 200 noktada tekstil atığı kumbarası yerleştirilirken, buradan toplanan atıklardan elde edilen gelir Pamukkale Sosyal Market aracılığıyla ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara aktarılıyor. İlçe genelinde 545 noktada ambalaj atığı konteyneri koyan Pamukkale Belediyesi, kağıt ve geri dönüşebilir ambalaj atıklarının ayrı toplanmasını sağlıyor. Özellikle ilçenin yoğun nüfuslu bölgelerine yerleştirilen Mobil Atık Toplama Merkezleri’nde kağıt, plastik, cam, metal, elektrikli elektronik eşyalar, bitkisel atık yağlar, pil atıkları birbirlerine karıştırılmadan ayrı ayrı toplanıyor. Cam atıkların ayrı toplanabileceği cam kumbaraları ilçenin 116 noktasında vatandaşların hizmetine sunulurken, kağıt, plastik, cam ve metal atıkların ayrı ayrı toplandığı dörtlü kumbaralar ise Pamukkale’de 276 noktada konuşlandırıldı. Bunun yanında Pamukkale Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek, trafik yoğunluğunu azaltmak ve halkın spor yapmasını sağlamak amacıyla Akıllı Bisiklet Uygulaması da devam ediyor.

“Yeşil alan 2021 yılı itibariyle 1 milyon 500 bin metrekareye çıktı”
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, çevrenin gelecek nesillere daha temiz bırakılmasının zorunlu olduğunu ifade ederek, “Çevre ile ilgili olarak yapılan tüm çalışmalarda biz yer alıyoruz. İlçemizde ‘Sıfır Atık’ uygulaması için gereken neler varsa hepsini hayata geçiriyoruz. İlçemizde atık oluşumunun önlenmesi konusunda yoğun çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ambalaj atığı, tekstil atığı, atık piller, elektronik atıklar, cam atıklar, atık yağlar, atık jiletler hatta tarihi geçmiş olan ilaçlar bile ilçemizde ayrı ayrı toplanıyor. Bunlar geri dönüşüme kazandırılıyor. Bunun yanında ilçemizde yeşil alanların artması için de çalışmalar yapıyoruz. 2019 yılında 500 bin metrekare olan yeşil alan 2021 yılı itibariyle 1 milyon 500 bin metrekareye çıktı. 405 bin metrekarelik Seyir Tepesi Şehir Ormanı da ilçemizin yeşil alan yoğunluğu olan bir bölgesi” dedi.

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