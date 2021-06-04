Denizli’de 2 araç uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 5 yaralı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 2 aracın uçuruma yuvarlanması neticesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Olay yerinde itfaiye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri kurtarma çalışmalarına devam ediyor.



Kaza, Pamukkale ilçesi Haytabey Mahallesi ile Uzunpınar Mahallesinde yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; iki mahalle arasında seyir halinde bulunan 1’i servis minibüsü olmak üzere 2 araç uçuruma yuvarlandı. Kazayı yoldan geçen diğer sürücülerin fark etmesi üzerine ihbarda bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar itfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerinin yardımıyla çıkartılırken sağlık görevlerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılıyor. Meydana gelen trafik kazasında bölgede kurtarma çalışmaları yaklaşık 1 saattir devam ediyor.



Olay yerinde inceleme çalışmaları başlatılırken, Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılacak olan incelemenin ardından hayatını kaybeden 3 kişi ve 5 yaralının kimlikleri belirlenecek.



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