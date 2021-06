Denizli'de midibüs ve otomobil kazadan sonra şarampole yuvarlandı: 3 ölü, 5 yaralı

Ali Koç her şeyi anlattı!



Deniz TOKAT/DENİZLİ,(DHA) DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde hareket halindeki midibüs, yol kenarında park halindeki otomobile çarptı. Her iki aracın yaklaşık 30 metre yükseklikten şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Haytabey Mahallesi girişi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 20 BS 567 plakalı midibüs, plakası öğrenilemeyen yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki araç yaklaşık 30 metre yükseklikte şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada midibüste sıkışan 1'i kadın 3 kişi hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan 5 kişi ise yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Midibüste yaşamını yitirenlerin cansız bedenleri ise itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Merkez Deniz TOKAT

2021-06-04 01:48:28



