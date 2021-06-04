Denizli'de midibüs ve otomobil kazadan sonra şarampole yuvarlandı: 3 ölü, 5 yaralı (2)

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KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Denizli'de çarpıştıktan sonra şarampole yuvarlanan midibüste ölen 3 kişinin kimlikleri belirlendi. Kazada ölenlerin midibüs sürücüsü İbrahim Doğru (65) ile eşi Ferize Doğru (63) ve Hasan Güney (55) olduğu öğrenildi. Şarampole yuvarlanan otomobilde yaralanan Emre Mutluluk, Emre Aydın, Necmettin İlhan, Yasin Coşkun, Uğur Yıldız ve İzzet Türtürk'ün ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Merkez Deniz TOKAT

2021-06-04 03:46:31



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