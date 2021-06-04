Ersen Atan’dan sınava girecek öğrencilere büyük jest

Denizli Özel Ersen Atan Özel Öğretim Kursu Kurucusu Ersen Atan, bütün sınav öğrencilerine ücretsiz yaz kampı müjdesini verdi.



Denizli’de faaliyet gösteren Özel Ersen Atan Özel Öğretim Kursu, sınava girecek öğrencilere büyük jest yaptı.

Kurumun çalışmaları hakkında bilgi veren Kurucu Ersen Atan, “Kurumumuz 2015 yılında ‘Öğrenci Danışmanlığı ve Koçluğu’ adı altında eğitim ve öğretim hayatına başlamıştır. 2020 yılında MEB bünyesine girerek Özel Ersen Atan Özel Öğretim Kursu olarak yoluna devam etmektedir. Ersen Atan Özel Öğretim Kursu kurulduğu dönemden itibaren her biri kendi alanında uzman, deneyimli, özverili öğretmen kadrosu ile yüzlerce öğrenciye eğitim vermiş ve birçok başarıya imza atmıştır. Bizim amacımız bünyemizde bulunan her öğrenciye çeşitli eğitim araç ve gereçleri ile kaliteli bir eğitimöğretim sunmak, öğrencilerimiz için en iyisini hedeflemek ve öğrencilerimizi o hedefe en doğru şekilde ulaştırmaktır” dedi.



Sınav öğrencileri için yaz kampı

Sınava girecek bütün öğrenciler için hazırladıkları yaz kampının herkese açık olduğunu kaydeden Atan, “7 ve 24 Haziran’da yapılacak LGS ve YKS yaz kampı için bütün öğrencilere kapılarımızı açıyoruz. Kamp içeriğinde seviye belirleme sınavlarının yapılması, profesyonel rehberlik hizmeti, ders çalışma programlarının hazırlanması, motivasyon, etkili ders çalışma, soru çözüm teknikleri üzerine seminerlerin yapılması ile LGS ve YKS konularına hızlı bir giriş yapma imkanı sunulacaktır” ifadelerini kullandı.

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