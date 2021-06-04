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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli’de 2 ilçenin mezarlık yer seçimi raporları tanzim edildi

İHA

Denizli’de 2 ilçenin mezarlık yer seçimi raporları tanzim edildi

Denizli Valiliği tarafından ve Resmi Gazetede yayımlanan mezarlık yer seçimi raporları tanzim edilen ilçe ve mahalleler açıklandı.

Denizli Valiliği tarafından yapılan açıklama ve Resmi Gazetede yayımlanan mezarlık yerlerinin inşası ile cenaze nakil ve defin işleri hakkında yönetmelik gereğince Mezarlık Yer Seçimi raporları tanzim edildi.
Açıklanan ve yayımlanan karar ise şöyle; “Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi, Tekke Mahallesi ve Kale ilçesi Doğan Mahallesi Mezarlık Yer Seçimleri; 19/01/2010 tarih ve 27467 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşleri Hakkında Yönetmelik gereğince aşağıdaki 22 Nisan 2021 tarihli Mezarlık Yer Seçimi raporları tanzim edilmiştir” dendi.

Cankurtaran Mahallesi mezarlık raporu
Pamukkale Cankurtaran Mahallesi mezarlık yer seçimi raporu; “Pamukkale Kaymakamlığı’nın 06.04.2021 tarih ve E52748392000813 sayılı yazıları gereğince; İlimiz, Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesindeki tapunun 7301 ada, 1 nolu parseldeki 13804,49 m2 lik niteliği mera olan arazinin Cankurtaran Mahallesinin Mezarlık alanı olarak tespit edilmesi amacıyla; 19/01/2010 tarih ve 27467 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşleri Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesi gereğince 07.01.2021 tarih ve E.85 sayılı Valilik Oluru ile oluşturulan Mezarlık Yer Seçimi Komisyonunun mahallinde yapmış olduğu inceleme ve kontrol sonucunda; 1 Yapılacak olan mezarlık alanının çevresinde; kuzey yönünde orman, güney yönünde orman, doğu yönünde yol, batı yönünde orman bulunmaktadır. 2 Yapılacak olan mezarlık alanının 250 metre çevresinde herhangi bir doğal kaynak ve içme kullanma suyu bulunmamaktadır. 3 Yapılacak olan mezarlık alanının ulaşımı uygundur. 4 Yapılacak olan mezarlık alanının en yakın meskene uzaklığı 325 metre, en yakın binaya 125 metre mesafede bulunmaktadır. 5 Yapılacak olan mezarlık alanı az eğimli arazidir. 6 Yapılacak olan mezarlık alanının hâkim rüzgar yönü kuzey batı yönünde ve yıllık yağış miktarı 569,3 mmdir.7 Yapılacak olan mezarlık alanının yer altı su seviyesi derindedir. 8 Yapılacak olan mezarlık alanı jeolojik birim olarak defin işlemine uygundur. 9 Taşınmaz mera vasıflı olduğundan 4342 sayılı Mera Kanunu çerçevesinde gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. Söz konusu alanın, mezarlık yapılmasında toplum ve çevre sağlığı yönünden bir sakınca olmadığını bildirir rapordur.”

Tekke Mahallesi mezarlık raporu
Pamukkale Tekke Mahallesi mezarlık yer seçimi raporu; “Pamukkale Kaymakamlığı’nın 05.04.2021 tarih ve E23323497622.0315787 sayılı yazıları gereğince; İlimiz, Pamukkale İlçesi, Tekke Mahallesindeki mevcut mezarlık alanında yer kalmadığından aynı mahalle sınırları içerisinde mevcut mezarlığa bitişik niteliği “orman” olan 15.806,03 m2 lik alan ile niteliği “tescil harici alan” olan 11.842,41 m2 lik arazinin Cankurtaran Mahallesinin Mezarlık alanı olarak tespit edilmesi amacıyla; 19/01/2010 tarih ve 27467 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşleri Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesi gereğince 07.01.2021 tarih ve E.85 sayılı Valilik Oluru ile oluşturulan Mezarlık Yer Seçimi Komisyonunun mahallinde yapmış olduğu inceleme ve kontrol sonucunda; 1 Yapılacak olan mezarlık alanının çevresinde; kuzey yönünde tescil dışı alan, güney yönünde mevcut mezarlık alanı, doğu yönünde tescil dışı alan, batı yönünde tarım arazisi bulunmaktadır. 2 Yapılacak olan mezarlık alanının 250 metre çevresinde herhangi bir doğal kaynak ve içme kullanma suyu bulunmamaktadır. 3 Yapılacak olan mezarlık alanının ulaşımı uygundur. 4 Yapılacak olan mezarlık alanının en yakın meskene uzaklığı takriben 170 metre mesafede bulunmaktadır. 5 Yapılacak olan mezarlık alanı yüksek eğimli arazidir. 6 Yapılacak olan mezarlık alanının hâkim rüzgar yönü kuzey batı ve yıllık yağış miktarı 569,3 mm. dir.7 Yapılacak olan mezarlık alanının yer altı su seviyesi derindedir.8 Yapılacak olan mezarlık alanı jeolojik birim olarak defin işlemine uygundur. 9 Orman vasıflı taşınmaz için 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereği yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. Tescil Harici taşınmaz için 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereği ve 4342 sayılı Mera Kanunu gereği görüş alınması gerekir. Söz konusu alanın, mezarlık yapılmasında toplum ve çevre sağlığı yönünden bir sakınca olmadığını bildirir rapordur.”

Doğan Mahallesi mezarlık raporu
Kale ilçesi Doğan Mahallesi mezarlık yer seçimi raporu; “Kale Kaymakamlığı’nın 12.04.2021 tarih ve E50672741622.03244 sayılı yazıları gereğince; İlimiz, Kale İlçesi, Doğan Mahallesindeki mevcut mezarlık alanında yer kalmadığından aynı mahalle sınırları içerisinde bulunan tapunun 124 ada, 19 nolu parseldeki 18341,94 m2 lik niteliği “orman” olan arazinin Doğan Mahallesinin Mezarlık alanı olarak tespit edilmesi amacıyla; 19/01/2010 tarih ve 27467 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşleri Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesi gereğince 07.01.2021 tarih ve E.85 sayılı Valilik Oluru ile oluşturulan Mezarlık Yer Seçimi Komisyonunun mahallinde yapmış olduğu inceleme ve kontrol sonucunda; 1 Yapılacak olan mezarlık alanının çevresinde; kuzey batı yönünde yol+tarım arazisi, kuzey doğu yönünde tarım arazisi, güney yönünde tarım arazisi, doğu yönünde tarım arazisi bulunmaktadır. 2 Yapılacak olan mezarlık alanının 250 metre çevresinde herhangi bir doğal kaynak ve içme kullanma suyu bulunmamaktadır.3 Yapılacak olan mezarlık alanının ulaşımı uygundur.4 Yapılacak olan mezarlık alanının en yakın meskene uzaklığı takriben 600 metre mesafede bulunmaktadır. 5 Yapılacak olan mezarlık alanı az eğimli arazidir.6 Yapılacak olan mezarlık alanının hâkim rüzgar yönü Kuzeydoğu ve yıllık yağış miktarı 755,92 mm. dir.7 Yapılacak olan mezarlık alanının, yer altı su seviyesi derindedir.8 Yapılacak olan mezarlık alanı jeolojik birim olarak defin işlemine uygundur.
9 Taşınmaz Orman Vasıflı olduğundan 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereği yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. Söz konusu alanın, mezarlık yapılmasında toplum ve çevre sağlığı yönünden bir sakınca olmadığını bildirir rapordur. Oy birliğiyle karar verilmiştir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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