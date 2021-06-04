Denizli’ye yeni Orman İşletme Müdürlüğü kurulacak

Türkiye’de 9 Orman Bölge Müdürlüğünde, 11 Orman İşletme ve Fidanlık Müdürlüğü kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Denizli’de ise Buldan Orman İşletme Müdürlüğü kurulacağı açıklandı.



Türkiye’de 9 Orman Bölge Müdürlüğünde, 11 Orman İşletme ve Fidanlık Müdürlüğü kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Buldan Orman İşletme Müdürlüğü kurulacağı açıklandı.



Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre diğer iller ise şöyle; “Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü, Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü, Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Dörtdivan ve Mudurnu Orman İşletme müdürlükleri, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Soma Orman İşletme Müdürlüğü, Konya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Ilgın ve Hadim Orman İşletme müdürlükleri, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Çanakkale Orman Fidanlık Müdürlüğü ve Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Kastamonu Orman Fidanlık Müdürlüğü, Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Çamlıyayla Orman İşletme Müdürlüğü karar verildi. Ankara Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskipazar Orman İşletme Müdürlüğünün ise Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlanmasına karar verildi.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.