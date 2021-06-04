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Afgan bebek, Tekden Hastanesi’nde sağlığına kavuştu Doğuştan kalp hastalığı olan Afgan bebek, başarılı bir kalp ameliyatı oldu Çocuk ve Erişkin Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Mehmet Fatih Ayık; “Doğumsal kalp hastalıklarında erken teşhis çok önemli”

İHA

Afgan bebek, Tekden Hastanesi’nde sağlığına kavuştu Doğuştan kalp hastalığı olan Afgan bebek, başarılı bir kalp ameliyatı oldu Çocuk ve Erişkin Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Mehmet Fatih Ayık; “Doğumsal kalp hastalıklarında erken teşhis çok önemli”

Özel Denizli Tekden Hastanesi Çocuk ve Erişkin Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Mehmet Fatih Ayık doğuştan kalp hastalığı olan 3 aylık Afgan bebeğe, başarılı bir kalp ameliyatı gerçekleştirdi. Doç. Dr. Mehmet Fatih Ayık; “Bebeğe yaptığımız muayene ve tetkikler sonucunda kalbinde 3 delik olduğunu fark ettik. Başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuşan Afgan bebeğin durumu gayet iyi” dedi.

Doğuştan kalp hastalığı olduğu belirlenen Afganistan uyruklu 3 aylık bebek Bünyamin Maleki, gelişim geriliği ve yetersiz kilo alımı nedeniyle hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tetkikler ve muayene neticesinde kalbinde 3 delik olduğu ve ameliyata alınması gerektiği belirtildi. Aile yaptığı araştırmalar sonucunda Özel Denizli Tekden Hastanesi Çocuk ve Erişkin Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Mehmet Fatih Ayık ile görüşme gerçekleştirdi. 3 aylık Bünyamin Maleki bebeği Özel Denizli Tekden Hastanesine getiren aile, Doç. Dr. Mehmet Fatih Ayık tarafından yapılan muayenelerin ardından ameliyat olmasına karar verildi. Yapılan başarılı operasyonun sonrasında Doç. Dr. Ayık; “ Afgan bebek bize dış merkezden kalbinde delik şikayeti ile getirildi. Bebek 3 aylık ve 3,5 kilo ağırlığındaydı ve kilo alımı yetersizliği, gelişim geriliği gibi doğuştan kalp hastalığı belirtileri vardı. Yaptığımız muayene ve ekokardiyografi sonucunda bebekte VSD, ASD, PDA denilen 3 adet delik olduğunu saptadık. Bebeği açık kalp ameliyatına alarak başarılı bir operasyonla bebeğin kalbindeki delikleri kapattık. Ameliyat sonrasında Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizde tedavi altına alınan Bünyamin bebek 2 hafta içerisinde taburcu edildi. Bebeğin durumu şu an gayet iyi. Yapılan ekokardiyografide herhangi bir problem tespit edilmedi” diye konuştu.

“Doğumsal kalp hastalıklarında erken teşhis çok önemli”
Çocuk ve Erişkin Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Mehmet Fatih Ayık; “Doğumsal kalp hastalıkları genelde doğumda gelişen damar yokluğu, kalp yetmezliği, yapıların ters olması, kalbin belli bölümlerinin gelişmemesi gibi birçok farklı patolojilerden kaynaklanabilir. Bu patolojiler halk arasında ‘bebeğin kalbi delik’ şeklinde ifade edilir. Doğumsal kalp hastalıklarının bazıları ilaçla tedavi edilirken, Afgan bebeğin durumda olanlarda cerrahi müdahale şarttır. Bu hastalıkların belirtilerinden de kısaca bahsetmek gerekirse, çok hızlı kalp atışı, çok hızlı nefes alıpverme, morarma, terleme ve bebeğin emmesinde sorun yaşamak yeterli seviyede beslenememesi olarak değerlendirebiliriz. Doğumsal kalp hastalıklarında erken teşhis çok önemli. Erken teşhis ve tedavi açısından bu belirtileri dikkate almak oldukça önemlidir” ifadelerini kullandı.

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