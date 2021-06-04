Merkezefendi Belediyesinden 1. sınıf atık dönüştürme merkezi

Geri dönüşüm ve atık yönetimi konusunda başarılı çalışmalar yürüten Merkezefendi Belediyesi, Karahasanlı Mahallesi’ne kazandıracağı 1300 metrekarelik alana sahip 1. Sınıf Atık Dönüştürme Merkezi çalışmalarında sona gelindi.



Merkezin faaliyete geçmesi ile birlikte geri dönüşüm ve sıfır atık hedeflerinde bir adım daha atılmış olunacak. Çalışmaların hızla devam ettiği merkez 1 ay sonra faaliyete geçecek. Atık getirme merkezinde elektrikli ve elektronik ekipmanların, yenilenebilir sıvı ve katı yağ atıklarının, evlerden kaynaklı tehlikeli atıkların, floresan lambalar ve diğer cıva içeren atıkların, kurşunlu pil atıklarının, akümülatör ve diğer pil atıklarının, sitotoksik ve sitostatik ilaç atığının, tekstil ambalaj ve tekstil ürünlerinin, hacimli atıklar ve ömrünü tamamlamış lastiklerin, ahşap atıklarının, cam ve cam ambalaj atıklarının, metal ve metalik ambalaj atıklarının, kağıt, karton atıkları ve kağıt, karton, kompozit ambalaj atıklarının, kompost atıkların ve kompost, plastik ve plastik ambalaj atıklarının toplanacağı 15 alan bulunuyor.



1.Sınıf Atık Dönüştürme Merkezinde incelemelerde bulunan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, geri kazanılabilir atıkların, diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağında ayrı toplanması sayesinde sürdürülebilir atık yönetim sistemi sağlanacağını vurguladı. Daha temiz ve yaşanır bir Merkezefendi için çalıştıklarını belirten Başkan Doğan, “Bütün çabamız gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmak. Atıkların kaynağında ayrı toplanması konusunda Merkezefendili hemşehrilerimiz de duyarlı davranacaktır. Hemşehrilerimizin çevre temizliği, geri dönüşüm, atık toplama konularında fazlasıyla duyarlı olduğunu biliyoruz. Bu sayede de bu merkez kısa zamanda çok işlevsel hale gelecek. Merkezimizi en kısa süre içerisinde hizmete açacağız. Merkezefendi Belediyesi olarak çevremize, geleceğimize, dünyamıza büyük önem veriyor ve bu doğrultuda çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

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