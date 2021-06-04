DTO Başkanı Erdoğan, sınava girecek öğrencilere başarı diledi

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Liseye Geçiş Sınavı (LGS)’na girecek öğrencilere başarı dileklerini iletti.



Gençlere “Hayatınızdaki ilk önemli sınav ama strese gerek yok” tavsiyesinde bulunan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Geçtiğimiz yıldan bu yana devam eden salgın sebebiyle eğitimde bazı olumsuzluklar yaşandı. Her şeye rağmen öğrencilerimiz evde eğitimlerine devam etti ve şimdi emeklerinin karşılığını alma zamanı geldi. Bu özgüvenle sınava girip, başarılı olacağınıza eminiz. Elinizden gelenin en iyisini yaparak, başarılı olacağınıza inanıyoruz. Ailenizin de sizlerin her zaman her koşulda yanınızda olduğunu unutmayın. LGS’ye girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.