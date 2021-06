Uçuruma yuvarlanan minibüste can veren 3 kişi toprağa verildi

Denizli'de duraklama yapan araca çarparak 50 metrelik uçuruma düşen minibüs içerisinde can veren 3 kişi toprağa verildi.

Dün akşam saatlerinde Pamukkale ilçesi Haytabey Mahallesinde meydana gelen kazada beraberindeki 5 kişiyle birlikte Akdere Mahallesinde bir cenaze törenine katılan sürücü Yaşar C., 48 AN 224 plakalı minibüs ile Haytabey Mahallesine dönmek üzere yola çıktı. Kırsal mahalleye az bir mesafe kala sıkışan sürücü, tuvalet ihtiyacını gidermek için aracını park ederek aşağıya indi. Aynı yöne seyir halinde olan İbrahim Doğru idaresindeki 20 BS 567 plakalı minibüs, keskin virajı dönünce bir anda önüne çıkan park halindeki minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki araçta 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada park halindeki minibüste bulunan 5 kişi yaralanırken diğer minibüste bulunan İbrahim Doğru, eşi Ferize Doğru ve Hasan Güney hayatını kaybetti.



Pamukkale Üniversitesinde yapılan otopsinin ardından memleketleri Karahayit Mahallesi Karahayit Beyazıt Camiinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından ise İbrahim Doğru, eşi Ferize Doğru ve Hasan Güney Karahayit Mezarlığında toprağa verildi.

