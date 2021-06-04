Denizlispor’un olağan seçimli genel kurul toplantısı ertelendi

Denizlispor Kulübü Derneği’nin 2021 yılı Mayıs ayında gerçekleştirecek olduğu Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, İçişleri Bakanlığı’nın son yayınladığı korona virüs tedbirleri kapsamında 4 Haziran’a ertelenirken bugün çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle tekrardan 16 Haziran 2021’e ertelendi.

Denizlispor Kulübü tarafından Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Kulüp tarafından yapılan açıklama ise şöyle; “Bugün saat 17:00’de Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda yapılmasına karar verilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelenmiştir. Ertelenen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 16 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 17.00’de aynı adreste yapılacaktır.”

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