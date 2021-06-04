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Üretici ile toptancının alacak verecek kavgasında kan aktı: 2 ölü Toptancıya silahla ateş ettikten sonra kendisini vurdu

İHA

Üretici ile toptancının alacak verecek kavgasında kan aktı: 2 ölü Toptancıya silahla ateş ettikten sonra kendisini vurdu

– Denizli’nin Çivril ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı toptancıyı silahla öldüren kiraz üreticisi ardından kendisini vurdu. 2 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay, Çivril merkez Kızılcasöğüt Mahallesi Denizli Bulvarı'nda bulunan KYK yurdu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çivril’in Gümüşsu Mahallesinde kiraz üretimi yapan Murat Tün (39) ile İzmir’in Ödemiş ilçesinden alışveriş için gelen toptancı Ali Rıza Karaman (39) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine aracında taşıdığı av tüfeğini alıp geri dönen Murat Tün, sokak ortasında Ali Rıza Karaman’a bir el ateş etti. Ali Rıza Karaman’ın kanlar içinde yere yığıldığını gören Murat Tün, bu kez de silahı kendi başına doğrultarak tetiğe bastı. Murat Tün olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı Ali Rıza Karaman ise ambulansla Çivril Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Karaman, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı.
Sokak ortasında yaşanan silahlı saldırı sırasında toptancı Ali Rıza Karaman'ın yanında bulunan arkadaşının kaçmayı başarması sonucu saldırıdan yara almadan kurtulduğu, saldırgan Murat Tün'ün toptancıdan yaklaşık 800 bin TL alacağı olduğu iddia edildi.

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